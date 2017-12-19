вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Сиротинська втікала від журналістів

Сиротинська втікала від журналістів
Директор департаменту муніципальної варти Луцької міськради Юлія Сиротинська тікала від журналістів 12 каналу, які намагались з'ясувати, чому муніципальна варта обрала собі автівку за півмільйона гривень.

Про це повідомляє Волинь24.

Тиждень у коментарях журналістам відмовляли. Коли ж зустрітися з очільницею департаменту муніципальної варти Юлею Сиротинською таки вдалося, то вона просто втекла.

Журналістам пообіцяли, що коментарі будуть «завтра». Проте наступного дня Юлія Сиротинська була «зайнята».

І вже після чиновниця відверто заявила, що коментувати це питання не бажає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Юлія Сиротинська, журналісти
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Міська влада за час керування «УКРОПу» суттєво втратила довіру лучан, - опитування
Візит Петра Порошенка в Луцьк. АРХІВ ТРАНСЛЯЦІЇ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Сиротинська втікала від журналістів
Сьогодні, 01:57
У Луцьку знизився рівень злочинності
Сьогодні, 00:55
Змінив ляльки на автомат: волинський актор воював добровольцем в АТО
Сьогодні, 00:41
Родина загиблого Героя на Волині живе в розвалюсі
Сьогодні, 00:01
28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Ігор Поліщук відмовився спілкуватися із журналістами, бо «не хоче» Ігор Поліщук відмовився спілкуватися із журналістами, бо «не хоче»
17 березень, 12:36
На Волині ініціювали збір коштів для рівненських журналістів На Волині ініціювали збір коштів для рівненських журналістів
24 лютий, 01:49
Журналісти-колядники зібрали понад 60 тисяч для хворої дівчинки Журналісти-колядники зібрали понад 60 тисяч для хворої дівчинки
17 січень, 18:52
Журналістка судитиметься з департаментом Волинської ОДА Журналістка судитиметься з департаментом Волинської ОДА
19 грудень, 2017, 21:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ЦИТАТНИК екс-директора «Майкрософт Україна» Надії Васильєвої: «В Україні займатися бізнесом - це «куркулізм»
27 березень, 18:10
 1
Тролейбуси зі Швейцарії? А чом би й ні!?
27 березень, 17:30
 1
Без гумаків не пройдеш: у Луцьку тротуар тоне в болоті. ВІДЕО
27 березень, 17:01
 1
Рішення про звільнення секретаря Луцькради вкотре визнали незаконним
27 березень, 16:06
 1
ЦИТАТНИК екс-директора «Майкрософт Україна» Надії Васильєвої: «В Україні займатися бізнесом це «куркулізм»
27 березень, 15:07
 1
Медіа
відео
1/8