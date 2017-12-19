Сиротинська втікала від журналістів
Сьогодні, 01:57
Директор департаменту муніципальної варти Луцької міськради Юлія Сиротинська тікала від журналістів 12 каналу, які намагались з'ясувати, чому муніципальна варта обрала собі автівку за півмільйона гривень.
Про це повідомляє Волинь24.
Тиждень у коментарях журналістам відмовляли. Коли ж зустрітися з очільницею департаменту муніципальної варти Юлею Сиротинською таки вдалося, то вона просто втекла.
Журналістам пообіцяли, що коментарі будуть «завтра». Проте наступного дня Юлія Сиротинська була «зайнята».
І вже після чиновниця відверто заявила, що коментувати це питання не бажає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Волинь24.
Тиждень у коментарях журналістам відмовляли. Коли ж зустрітися з очільницею департаменту муніципальної варти Юлею Сиротинською таки вдалося, то вона просто втекла.
Журналістам пообіцяли, що коментарі будуть «завтра». Проте наступного дня Юлія Сиротинська була «зайнята».
І вже після чиновниця відверто заявила, що коментувати це питання не бажає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Сиротинська втікала від журналістів
Сьогодні, 01:57
У Луцьку знизився рівень злочинності
Сьогодні, 00:55
Родина загиблого Героя на Волині живе в розвалюсі
Сьогодні, 00:01
28 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Медіа