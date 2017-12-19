Сиротинська втікала від журналістів

Юлія Сиротинська тікала від журналістів 12 каналу, які намагались з'ясувати, чому муніципальна варта обрала собі автівку за півмільйона гривень.



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Тиждень у коментарях журналістам відмовляли. Коли ж зустрітися з очільницею департаменту муніципальної варти Юлею Сиротинською таки вдалося, то вона просто втекла.



Журналістам пообіцяли, що коментарі будуть «завтра». Проте наступного дня Юлія Сиротинська була «зайнята».



І вже після чиновниця відверто заявила, що коментувати це питання не бажає.







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