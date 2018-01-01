Уряд не підніматиме ціни на газ до червня





Таке рішення ухвалили на засіданні Кабміну 28 березня, - повідомляє



Кабмін продовжив дію постанови «Про затвердження Положення про покладання спеціальних зобов’язань на суб’єктів ринку газу» до 1 червня 2018 року.



Скасування спецобов’язків з 1 квітня є однією з основних вимог Міжнародного валютного фонду. Однак, як відзначають в уряді, переговори з МВФ щодо приведення ціни на газ до рівня імпортного паритету досі тривають, тому виникла необхідність продовжити дію обов’язків.



Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня 2017 року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.



Згідно з документом, ціна розраховується на основі імпортного паритету. Уряд мав опублікувати цей показник ще 1 липня 2017 року. Замість цього 26 вересня 2017 року протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.



Уряд вирішив відтермінувати оприлюднення ціни до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тисяч гривень за тисячу кубометрів без ПДВ.



За чинною методикою, якщо за підсумками року є відхилення +/- 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уряд продовжив спецобов’язки Нафтогазу на продаж газу населенню, а також залишив незмінним тарифи на газ для населення до червня 2018 року.Таке рішення ухвалили на засіданні Кабміну 28 березня, - повідомляє «Громадське». Кабмін продовжив дію постанови «Про затвердження Положення про покладання спеціальних зобов’язань на суб’єктів ринку газу» до 1 червня 2018 року.Скасування спецобов’язків з 1 квітня є однією з основних вимог Міжнародного валютного фонду. Однак, як відзначають в уряді, переговори з МВФ щодо приведення ціни на газ до рівня імпортного паритету досі тривають, тому виникла необхідність продовжити дію обов’язків.Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня 2017 року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.Згідно з документом, ціна розраховується на основі імпортного паритету. Уряд мав опублікувати цей показник ще 1 липня 2017 року. Замість цього 26 вересня 2017 року протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.Уряд вирішив відтермінувати оприлюднення ціни до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тисяч гривень за тисячу кубометрів без ПДВ.За чинною методикою, якщо за підсумками року є відхилення +/- 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.

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