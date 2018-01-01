вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Уряд не підніматиме ціни на газ до червня

Уряд не підніматиме ціни на газ до червня
Уряд продовжив спецобов’язки Нафтогазу на продаж газу населенню, а також залишив незмінним тарифи на газ для населення до червня 2018 року.

Таке рішення ухвалили на засіданні Кабміну 28 березня, - повідомляє «Громадське».

Кабмін продовжив дію постанови «Про затвердження Положення про покладання спеціальних зобов’язань на суб’єктів ринку газу» до 1 червня 2018 року.

Скасування спецобов’язків з 1 квітня є однією з основних вимог Міжнародного валютного фонду. Однак, як відзначають в уряді, переговори з МВФ щодо приведення ціни на газ до рівня імпортного паритету досі тривають, тому виникла необхідність продовжити дію обов’язків.

Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня 2017 року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з документом, ціна розраховується на основі імпортного паритету. Уряд мав опублікувати цей показник ще 1 липня 2017 року. Замість цього 26 вересня 2017 року протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.

Уряд вирішив відтермінувати оприлюднення ціни до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тисяч гривень за тисячу кубометрів без ПДВ.

За чинною методикою, якщо за підсумками року є відхилення +/- 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Газ, Нафтогаз, ціни на газ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Укропівська» влада Луцька купує тролейбуси зі Швейцарії через «фірму-прокладку», - депутат
Під мерією Луцька - пікет. ФОТО. ВІДЕО
Луцьку міську раду пікетуватимуть через тролейбуси з Швейцарії
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В офісі «на зарядці» спалахнув ноутбук, згорів весь поверх. ВІДЕО
Сьогодні, 15:44
У Луцькраді створили новий департамент
Сьогодні, 15:31
Уряд не підніматиме ціни на газ до червня
Сьогодні, 15:29
«Продажні кінчені тварі», - Ляшко про трьох луцьких депутатів
Сьогодні, 15:25
Поліція «взяла» волинянина, який продавав зброю через інтернет. ФОТО
Сьогодні, 15:17
Схожі новини
В Україні відмінили обмеження на споживання газу В Україні відмінили обмеження на споживання газу
06 березень, 11:41
Нафтогаз закриває своє представництво в Росії Нафтогаз закриває своє представництво в Росії
05 березень, 20:50
У Міненерго повідомили, коли планують відновити навчання У Міненерго повідомили, коли планують відновити навчання
03 березень, 18:58
«Газпром» повідомив про початок розірвання контрактів із «Нафтогазом» «Газпром» повідомив про початок розірвання контрактів із «Нафтогазом»
03 березень, 15:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Укропівська» влада Луцька купує тролейбуси зі Швейцарії через «фірму-прокладку», - депутат
Сьогодні, 14:45
 1
Cонячний фотозвіт з будмайданчика «Caramel Residence» у Луцьку*
Сьогодні, 14:31
 1
Більше ніякої оренди: як молодим сім'ям вигідно отримати власне житло у Луцьку
Сьогодні, 09:08
 1
На луцькому ЖК «Супернова» зводять одночасно 5 будинків. ФОТО
Сьогодні, 09:04
 1
Сиротинська втікала від журналістів
Сьогодні, 08:27
 1
Медіа
відео
1/8