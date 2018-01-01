Уряд не підніматиме ціни на газ до червня
Сьогодні, 15:29
Уряд продовжив спецобов’язки Нафтогазу на продаж газу населенню, а також залишив незмінним тарифи на газ для населення до червня 2018 року.
Таке рішення ухвалили на засіданні Кабміну 28 березня, - повідомляє «Громадське».
Кабмін продовжив дію постанови «Про затвердження Положення про покладання спеціальних зобов’язань на суб’єктів ринку газу» до 1 червня 2018 року.
Скасування спецобов’язків з 1 квітня є однією з основних вимог Міжнародного валютного фонду. Однак, як відзначають в уряді, переговори з МВФ щодо приведення ціни на газ до рівня імпортного паритету досі тривають, тому виникла необхідність продовжити дію обов’язків.
Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня 2017 року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.
Згідно з документом, ціна розраховується на основі імпортного паритету. Уряд мав опублікувати цей показник ще 1 липня 2017 року. Замість цього 26 вересня 2017 року протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.
Уряд вирішив відтермінувати оприлюднення ціни до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тисяч гривень за тисячу кубометрів без ПДВ.
За чинною методикою, якщо за підсумками року є відхилення +/- 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.
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Таке рішення ухвалили на засіданні Кабміну 28 березня, - повідомляє «Громадське».
Кабмін продовжив дію постанови «Про затвердження Положення про покладання спеціальних зобов’язань на суб’єктів ринку газу» до 1 червня 2018 року.
Скасування спецобов’язків з 1 квітня є однією з основних вимог Міжнародного валютного фонду. Однак, як відзначають в уряді, переговори з МВФ щодо приведення ціни на газ до рівня імпортного паритету досі тривають, тому виникла необхідність продовжити дію обов’язків.
Підвищення цін на газ вимагає постанова Кабінету міністрів № 187 від 22 березня 2017 року, розроблена Міністерством економічного розвитку і торгівлі.
Згідно з документом, ціна розраховується на основі імпортного паритету. Уряд мав опублікувати цей показник ще 1 липня 2017 року. Замість цього 26 вересня 2017 року протокольним рішенням відклав дату публікації на невизначений термін.
Уряд вирішив відтермінувати оприлюднення ціни до узгодження механізму її визначення з МВФ та Європейським енергетичним співтовариством. До публікації рішення ціна залишиться на поточному рівні — 4,942 тисяч гривень за тисячу кубометрів без ПДВ.
За чинною методикою, якщо за підсумками року є відхилення +/- 10%, ціна на наступний опалювальний сезон повинна переглядатися.
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