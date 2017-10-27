Суд може відпустити на волю Олександра Стукана

Олександр Стукан.



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Колишнього «авторитета 90-их» Олександра Стукана запроторили за ґрати довічно за низку злочинів, зокрема за причетність до організації убивств кількох громадян, які також «давно не дружили з законом». Стукан уже пробув у в’язниці майже 20 років.



За інформацією видання, у справі Стукана виникла юридична колізія. Злочин, за якого Олександра Стукана «замурували», було здійснено 4 березня 2000 року. Тобто, вирок не вписується в часові межі дії ні нового, ні старого закону. На основі цього кримінальний авторитет 90-х вимагає повторного розгляду його справи та заміни довічного ув’язнення на 15 років позбавлення волі. Оскільки він уже відбув фактично цей термін, то міг би розраховувати на свободу.



Клопотання розглядалися уже неодноразово, проте залишалися без суттєвих змін.



Зокрема, 26 жовтня минулого року Луцьким міськрайонним судом було ухвалено «відмовити» Олександру Стукану у повторному розгляді справи. У той же час служителями Феміди було відмічено, що засуджений має право подати апеляційну скаргу, чим він і скористався. Апеляційний суд постановив відправити справу на новий розгляд у складі колегії суддів, що й було зроблено. Але в Луцьку постановили, що Олександра Стукана назавжди ізолювали від суспільства абсолютно правильно.



Сторона захисту знову звернулася в апеляційну інстанцію.



На 27 березня цього року було призначено чергове слухання у цій справі. Але після майже двогодинного очікування суд перенесли на 10 травня. Причиною стала відсутність прокурора, який із невідомих причин так і не з’явився на засідання. Колегія суддів вирішила перенести слухання. Адже відсутність одного з ключових елементів справи може стати в подальшому причиною визнання прийнятого рішення незаконним.



Керівник прес-служби прокуратури Волинської області Наталія Мурахевич пояснила відсутність прокурора. Цього дня він перебував у службовому відрядженні за межами Луцька.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому міськрайонному суді розглядається справа, у результаті якої на свободу може вийти авторитет 90-х роківПро це пише Волинська газета Колишнього «авторитета 90-их» Олександра Стукана запроторили за ґрати довічно за низку злочинів, зокрема за причетність до організації убивств кількох громадян, які також «давно не дружили з законом». Стукан уже пробув у в’язниці майже 20 років.За інформацією видання, у справі Стукана. Злочин, за якого Олександра Стукана «замурували», було здійснено 4 березня 2000 року. Тобто, вирок не вписується в часові межі дії ні нового, ні старого закону. На основі цього кримінальний авторитет 90-х вимагає повторного розгляду його справи та заміни довічного ув’язнення на 15 років позбавлення волі. Оскільки він уже відбув фактично цей термін, то міг би розраховувати на свободу.Клопотання розглядалися уже неодноразово, проте залишалися без суттєвих змін.Зокрема, 26 жовтня минулого року Луцьким міськрайонним судом було ухвалено «відмовити» Олександру Стукану у повторному розгляді справи. У той же час служителями Феміди було відмічено, що засуджений має право подати апеляційну скаргу, чим він і скористався. Апеляційний суд постановив відправити справу на новий розгляд у складі колегії суддів, що й було зроблено. Але в Луцьку постановили, що Олександра Стукана назавжди ізолювали від суспільства абсолютно правильно.Сторона захисту знову звернулася в апеляційну інстанцію.На 27 березня цього року було призначено чергове слухання у цій справі. Але після майже двогодинного очікування суд перенесли на 10 травня. Причиною стала відсутність прокурора, який із невідомих причин так і не з’явився на засідання. Колегія суддів вирішила перенести слухання. Адже відсутність одного з ключових елементів справи може стати в подальшому причиною визнання прийнятого рішення незаконним.Керівник прес-служби прокуратури Волинської областіпояснила відсутність прокурора. Цього дня він перебував у службовому відрядженні за межами Луцька.

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