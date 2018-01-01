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Конфлікт на Волині: педагоги обурені зрізаною надбавкою

Конфлікт на Волині: педагоги обурені зрізаною надбавкою
Педагогічні працівники загальноосвітніх шкіл Шацької ОТГ ініціювали збори з керівництвом громади, на яких порушили актуальну для них проблему щодо негативних тенденцій у фінансуванні навчальних закладів.

Про це пише Мирослава Цюп’ях на шпальтах Район. Шацьк.

Зокрема мова йшла про нарахування заробітної плати, що здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету.

«Вчителів обурює те, що їм хочуть зняти на 10% надбавку за престижність», - заявила заступник директора з навчально-виховної роботи ОЗ НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. –гімназія» Тетяна Сидорук.

Протягом певного часу анонсувалося підвищення зарплати вчителям. Утім, як такого підвищення не відбулося: замість 20% за престижність нараховуватимуть 10%. Більше того, вчителі невдоволені тим, що цю надбавку в них забирають з січня 2018 року, тобто потрібно буде вертати кошти за три місяці. Педагоги не були попереджені про такі зміни умов оплати праці і називають теперішні дії керівництва ОТГ незаконними.

Присутня на зборах виконувачка обов’язків Шацького селищного голови Людмила Цевух зазначила, що зарплата вчителів фінансується з освітньої субвенції.

«Донедавна вона була достатньою, і минулого року ми нараховували заробітну плату педагогам у максимальному розмірі. Зараз її не вистачає. Ситуація є складною, тому ми спільно з головами профспілкових комітетів освітян напрацювали спільне рішення. А саме написали і надіслали в Кабінет міністрів України, в Міністерство освіти і науки, Волинську обласну державну адміністрацію та обласну раду звернення з проханням додатково виділити кошти на оплату праці педагогічним працівникам. На швидкі зміни в держбюджеті та оперативне реагування на наше звернення не варто сподіватися. Утім, ситуація активно моніториться на рівні країни і як тільки зміни в рішенні про держбюджет відбудуться, ми зможемо поновити повноцінну надбавку педагогам за престижність», - переконує вона.

Дискусії, які тривали на зборах, таки, зрештою, вилилися в спільне компромісне рішення.

В Шацькій селищній раді на сьогодні видане розпорядження, яким попереджено педагогічних працівників шкіл ОТГ про істотні зміни в оплаті праці. А з 1 червня видадуть ще одне розпорядження - про встановлення надбавки за престижність обсягом 10%. Зараз різницю не відраховуватимуть.

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Теги: зарплата
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