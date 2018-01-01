Як ловити рибу на воблер: коротка інструкція*





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Переваги та недоліки ловлі риби на воблери



Серед незаперечних переваг сучасного рибного «полювання», відзначають:



• За допомогою різних видів штучних приманок рибалка зможе ловити рибу в різних водоймищах, незалежно від їх глибини і ширини.



• Великий вибір виробів дозволяє рибалці самостійно визначитися з правильною покупкою конкретної моделі, яка необхідна для певного виду лову.



• Своїм зовнішнім виглядом і деякими аспектами власної гри воблери нагадують маленьку поранену рибку. Така «гра» неодмінно приверне увагу навіть обережних і полохливих підводних хижаків.



• У порівнянні з натуральними приманками, такі моделі відносяться до категорії багаторазових приманок.



Використання воблерів має кілька мінусів:



• Якщо «полювати» за бажаним трофеєм на невідповідній глибині для підібраної приманки, її гра може помітно відрізнятися. Це призводить до пасивного відношення підводних мешканців, які не бажають атакувати воблер.



• Деякі вироби мають складне регулювання і можуть застрягнути в густих водоростях.



Різновиди поверхневих моделей



Кроулер - це модель, яка доповнена спеціальним заступом, завдяки якому, відразу після потрапляння в товщу води, приманка починає активно обертатися. Вгорі можна побачити невеликий гачок, за допомогою якого відбувається повний контроль виробу.

Стікбейт своїм зовнішнім виглядом трохи нагадує потовщену форму звичайного сірника. Незважаючи на відсутність заступів, приманка характеризується оригінальною грою, яка приваблює рибу.



Поппер - мініатюрна «рибка» округлої форми, без заступів.

Волкер під час здійснення проводки починає поступово коливатися з одного боку в інший, створюючи спеціальну вібрацію. Ці хвилі розходяться на велику відстань, виманюючи навіть акуратних хижаків.

Цикада здатна майстерно скопіювати звукові ефекти різних жуків, жаб або невеликих мух, які вважаються справжніми ласощами для підводних мешканців.



Різновиди глибоководних приманок



Джерк-бейт - це величезні приманки, які доповнені спеціальними заступами і відрізняються індивідуальною грою. Такі моделі прийнято використовувати виключно при ривковій проводці, коли рибалка починає швидко і впевнено смикати воблер. Ці рухи гарантовано зацікавлять рибу, яка обов'язково підпливе ближче. Представлена модель підійде для досвідчених рибалок, які зможуть розібратися в основний специфіці гри.



Мінноу - це велика категорія воблерів, які мають форму тоненькою маленької «рибки» і можуть бути плаваючими, тонучими або ж з нейтральним типом плавучості.



Шед - сучасні невеликі вироби, доповнені акуратним грузом, який приймає головну участь в грі. Ці моделі можуть бути тонучими або плаваючими.



Фет - популярний воблер, виконаний у формі краплі. Велика вага цієї приманки забезпечує відмінний опір у воді. Деякі колекції відрізняються наявністю відповідних звукових ефектів, які під час проводки добре справляються зі своєю головною функцією - виманювати рибу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Завдяки відмінним робочим характеристикам більшості приманок штучного походження, їх популярність з кожним днем збільшується. Величезна кількість різновидів воблерів може заплутати не тільки рибалок початківців, але й також ввести в оману відчайдушних професіоналів.Купити воблер від перевірених компаній-виробників можна на сайті https://ukesa.com.ua/voblery/ , кожна представлена модель має свої характерні властивості, особливості гри, забарвлення і розмір. З урахуванням цих властивостей і здійснюється процес покупки того чи іншого виробу.Серед незаперечних переваг сучасного рибного «полювання», відзначають:• За допомогою різних видів штучних приманок рибалка зможе ловити рибу в різних водоймищах, незалежно від їх глибини і ширини.• Великий вибір виробів дозволяє рибалці самостійно визначитися з правильною покупкою конкретної моделі, яка необхідна для певного виду лову.• Своїм зовнішнім виглядом і деякими аспектами власної гри воблери нагадують маленьку поранену рибку. Така «гра» неодмінно приверне увагу навіть обережних і полохливих підводних хижаків.• У порівнянні з натуральними приманками, такі моделі відносяться до категорії багаторазових приманок.Використання воблерів має кілька мінусів:• Якщо «полювати» за бажаним трофеєм на невідповідній глибині для підібраної приманки, її гра може помітно відрізнятися. Це призводить до пасивного відношення підводних мешканців, які не бажають атакувати воблер.• Деякі вироби мають складне регулювання і можуть застрягнути в густих водоростях.Кроулер - це модель, яка доповнена спеціальним заступом, завдяки якому, відразу після потрапляння в товщу води, приманка починає активно обертатися. Вгорі можна побачити невеликий гачок, за допомогою якого відбувається повний контроль виробу.Стікбейт своїм зовнішнім виглядом трохи нагадує потовщену форму звичайного сірника. Незважаючи на відсутність заступів, приманка характеризується оригінальною грою, яка приваблює рибу.Поппер - мініатюрна «рибка» округлої форми, без заступів.Волкер під час здійснення проводки починає поступово коливатися з одного боку в інший, створюючи спеціальну вібрацію. Ці хвилі розходяться на велику відстань, виманюючи навіть акуратних хижаків.Цикада здатна майстерно скопіювати звукові ефекти різних жуків, жаб або невеликих мух, які вважаються справжніми ласощами для підводних мешканців.Джерк-бейт - це величезні приманки, які доповнені спеціальними заступами і відрізняються індивідуальною грою. Такі моделі прийнято використовувати виключно при ривковій проводці, коли рибалка починає швидко і впевнено смикати воблер. Ці рухи гарантовано зацікавлять рибу, яка обов'язково підпливе ближче. Представлена модель підійде для досвідчених рибалок, які зможуть розібратися в основний специфіці гри.Мінноу - це велика категорія воблерів, які мають форму тоненькою маленької «рибки» і можуть бути плаваючими, тонучими або ж з нейтральним типом плавучості.Шед - сучасні невеликі вироби, доповнені акуратним грузом, який приймає головну участь в грі. Ці моделі можуть бути тонучими або плаваючими.Фет - популярний воблер, виконаний у формі краплі. Велика вага цієї приманки забезпечує відмінний опір у воді. Деякі колекції відрізняються наявністю відповідних звукових ефектів, які під час проводки добре справляються зі своєю головною функцією - виманювати рибу.

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