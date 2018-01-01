Волинську дорогу відремонтують за 72 мільйони





Поточний середній ремонт здійснюватимуть на ділянці протяжністю 3,5 кілометра, - інформують



Відкриті торги для визначення виконавця послуг департамент інфраструктури та туризму Волинської ОДА оголосив через систему електронних закупівель. Аукціон, своєю чергою, розпочнеться 29 травня.



Передбачено, що ремонт дороги включатиме облаштування та обстановку дороги, влаштування дорожнього одягу, прокладання тротуарів, проведення зливової каналізації, монтажні роботи зовнішнього освітлення, нанесення розмітки тощо. Ремонтні роботи мають бути завершені до 31 грудня 2018 року.



Відповідно до проекту договору підрядник гарантуватиме якість виконаних робіт, зокрема на покриття з асфальтобетонних сумішей протягом трьох років, на бар’єрне металеве огородження упродовж 10 років і на горизонтальну розмітку протягом 6 місяців.



Окрім того, під час виконання ремонту замовник здійснюватиме контроль і систематичні перевірки, а у випадку виявлення неякісно наданих послуг підрядник зобов’язаний буде усунути порушення за власний рахунок.



Нагадаємо, загалом на ремонт та утримання доріг місцевого значення (це обласні та районні автошляхи, протяжністю 4393 кілометра) цього року із державного бюджету для Волині виділили 393,913 мільйона гривень. Розпорядником коштів обрано Службу автомобільних доріг Волинської області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 72, 3 млн грн спрямують цьогоріч на ремонт автодороги місцевого значення Луцьк–Рованці.Поточний середній ремонт здійснюватимуть на ділянці протяжністю 3,5 кілометра, - інформують Волинські Новини Відкриті торги для визначення виконавця послуг департамент інфраструктури та туризму Волинської ОДА оголосив через систему електронних закупівель. Аукціон, своєю чергою, розпочнеться 29 травня.Передбачено, що ремонт дороги включатиме облаштування та обстановку дороги, влаштування дорожнього одягу, прокладання тротуарів, проведення зливової каналізації, монтажні роботи зовнішнього освітлення, нанесення розмітки тощо. Ремонтні роботи мають бути завершені до 31 грудня 2018 року.Відповідно до проекту договору підрядник гарантуватиме якість виконаних робіт, зокрема на покриття з асфальтобетонних сумішей протягом трьох років, на бар’єрне металеве огородження упродовж 10 років і на горизонтальну розмітку протягом 6 місяців.Окрім того, під час виконання ремонту замовник здійснюватиме контроль і систематичні перевірки, а у випадку виявлення неякісно наданих послуг підрядник зобов’язаний буде усунути порушення за власний рахунок.Нагадаємо, загалом на ремонт та утримання доріг місцевого значення (це обласні та районні автошляхи, протяжністю 4393 кілометра) цього року із державного бюджету для Волині виділили 393,913 мільйона гривень. Розпорядником коштів обрано Службу автомобільних доріг Волинської області.

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