На Волині розшукують жінку, яка переховується від суду. ФОТО
Сьогодні, 12:42
Управління карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукує громадянку Ученко Ніну Степанівну, мешканку Володимира-Волинського.
Жінка — 1972 року народження, - повідомили у прес-службі ГУ НП у Волинській області.
Вказана особа ухиляється від покарання, призначеного судом, за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваної, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (03322) 74-23-40, 066-189-46-26 або на лінію «102».
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Жінка — 1972 року народження, - повідомили у прес-службі ГУ НП у Волинській області.
Вказана особа ухиляється від покарання, призначеного судом, за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваної, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (03322) 74-23-40, 066-189-46-26 або на лінію «102».
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