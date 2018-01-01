На Волині розшукують жінку, яка переховується від суду. ФОТО

Ученко Ніну Степанівну, мешканку Володимира-Волинського.



Жінка — 1972 року народження, - повідомили у прес-службі



Вказана особа ухиляється від покарання, призначеного судом, за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.



Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваної, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (03322) 74-23-40, 066-189-46-26 або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Управління карного розшуку ГУНП у Волинській області розшукує громадянку, мешканку Володимира-Волинського.Жінка — 1972 року народження, - повідомили у прес-службі ГУ НП у Волинській області Вказана особа ухиляється від покарання, призначеного судом, за вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваної, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: (03322) 74-23-40, 066-189-46-26 або на лінію «102».

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