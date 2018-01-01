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У «ПортCity» виступить легендарний гурт 80-х*

У «ПортCity» виступить легендарний гурт 80-х*
Зірки 80-х, німецький диско-гурт Boney M. на чолі з їхньою першою
вокалісткою Шейлою Боннік у 2018 році їдуть до Луцька.

Шейла Боннік – це та людина, яка у 1975 році першою разом з Мейзі Уїльямс і Клаудією Беррі сформувала склад гурту Boney M. З роками він змінювався і доповнювався, зокрема чорношкірим танцівником Боббі Фарелом та вокалісткою Ліз Мітчел.

Сьогодні Шейлі Боннік вже 65 років, але вона разом з музикантами донині дарує можливість насолодитися безсмертними хітами гурту.

Концерт гурту Boney M. у Луцьку відбудеться 2 червня на ролледромі «Generator City» в ТРЦ «ПортCity».

Початок о 21:30 год. Квитки вже у продажу!

У Луцьку квитки можна придбати на касі роллердрому та драмтеатру.

В Інтернеті квитки продаються на сайті kasa.in.ua

Довідки за тел: 067 150 13 09

У «ПортCity» виступить легендарний гурт 80-х*

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Теги: ПортCity
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