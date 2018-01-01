У «ПортCity» виступить легендарний гурт 80-х*

Зірки 80-х, німецький диско-гурт Boney M. на чолі з їхньою першоювокалісткою Шейлою Боннік у 2018 році їдуть до Луцька.– це та людина, яка у 1975 році першою разом зсформувала склад гурту Boney M. З роками він змінювався і доповнювався, зокрема чорношкірим танцівникомта вокалісткоюСьогодні Шейлі Боннік вже 65 років, але вона разом з музикантами донині дарує можливість насолодитися безсмертними хітами гурту.Концерт гурту Boney M. у Луцьку відбудеться 2 червня на ролледромі «Generator City» в ТРЦ «ПортCity».Початок о 21:30 год. Квитки вже у продажу!У Луцьку квитки можна придбати на касі роллердрому та драмтеатру.В Інтернеті квитки продаються на сайті kasa.in.uaДовідки за тел: 067 150 13 09