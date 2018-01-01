У «ПортCity» виступить легендарний гурт 80-х*
Сьогодні, 14:12
Зірки 80-х, німецький диско-гурт Boney M. на чолі з їхньою першою
вокалісткою Шейлою Боннік у 2018 році їдуть до Луцька.
Шейла Боннік – це та людина, яка у 1975 році першою разом з Мейзі Уїльямс і Клаудією Беррі сформувала склад гурту Boney M. З роками він змінювався і доповнювався, зокрема чорношкірим танцівником Боббі Фарелом та вокалісткою Ліз Мітчел.
Сьогодні Шейлі Боннік вже 65 років, але вона разом з музикантами донині дарує можливість насолодитися безсмертними хітами гурту.
Концерт гурту Boney M. у Луцьку відбудеться 2 червня на ролледромі «Generator City» в ТРЦ «ПортCity».
Початок о 21:30 год. Квитки вже у продажу!
У Луцьку квитки можна придбати на касі роллердрому та драмтеатру.
В Інтернеті квитки продаються на сайті kasa.in.ua
Довідки за тел: 067 150 13 09
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вокалісткою Шейлою Боннік у 2018 році їдуть до Луцька.
Шейла Боннік – це та людина, яка у 1975 році першою разом з Мейзі Уїльямс і Клаудією Беррі сформувала склад гурту Boney M. З роками він змінювався і доповнювався, зокрема чорношкірим танцівником Боббі Фарелом та вокалісткою Ліз Мітчел.
Сьогодні Шейлі Боннік вже 65 років, але вона разом з музикантами донині дарує можливість насолодитися безсмертними хітами гурту.
Концерт гурту Boney M. у Луцьку відбудеться 2 червня на ролледромі «Generator City» в ТРЦ «ПортCity».
Початок о 21:30 год. Квитки вже у продажу!
У Луцьку квитки можна придбати на касі роллердрому та драмтеатру.
В Інтернеті квитки продаються на сайті kasa.in.ua
Довідки за тел: 067 150 13 09
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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