Лучан кличуть на Велике дитяче свято спорту





Про це повідомляють організатори у



Захід організовують ГР «СВІДОМІ» спільно з «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» спеціально до Дня захисту дітей.



Позмагатися за перемогу в естафетах і на турнірах з футболу, настільного тенісу, дартсу, армреслінгу та шашок, за бажанням, зможуть усі присутні. Також гостям покажуть виступи бойових мистецтв, серед яких капуейра, хортинг і спас.



Ініціативу дитячого свята підтримали також РЦ «Промінь», а дитячий комплекс «Смугастий Носоріг» спеціально для поціновувачів спорту склав захоплюючу розважальну програму.



За додатковою інформацією щодо заходу звертайтесь за телефоном: 099 215 0 75.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 3 червня, об 11:00, лучан запрошують у Сіті Парк, аби взяти участь у Великому дитячому святі спорту.Про це повідомляють організатори у Facebook Захід організовують ГР «СВІДОМІ» спільно з «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» спеціально до Дня захисту дітей.Позмагатися за перемогу в естафетах і на турнірах з футболу, настільного тенісу, дартсу, армреслінгу та шашок, за бажанням, зможуть усі присутні. Також гостям покажуть виступи бойових мистецтв, серед яких капуейра, хортинг і спас.Ініціативу дитячого свята підтримали також РЦ «Промінь», а дитячий комплекс «Смугастий Носоріг» спеціально для поціновувачів спорту склав захоплюючу розважальну програму.За додатковою інформацією щодо заходу звертайтесь за телефоном: 099 215 0 75.

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