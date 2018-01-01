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Лучан кличуть на Велике дитяче свято спорту

Лучан кличуть на Велике дитяче свято спорту
У неділю, 3 червня, об 11:00, лучан запрошують у Сіті Парк, аби взяти участь у Великому дитячому святі спорту.

Про це повідомляють організатори у Facebook.

Захід організовують ГР «СВІДОМІ» спільно з «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» спеціально до Дня захисту дітей.

Позмагатися за перемогу в естафетах і на турнірах з футболу, настільного тенісу, дартсу, армреслінгу та шашок, за бажанням, зможуть усі присутні. Також гостям покажуть виступи бойових мистецтв, серед яких капуейра, хортинг і спас.

Ініціативу дитячого свята підтримали також РЦ «Промінь», а дитячий комплекс «Смугастий Носоріг» спеціально для поціновувачів спорту склав захоплюючу розважальну програму.

За додатковою інформацією щодо заходу звертайтесь за телефоном: 099 215 0 75.

Лучан кличуть на Велике дитяче свято спорту

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Теги: спорт, свято, Луцьк
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