Лучан кличуть на Велике дитяче свято спорту
29 травень, 19:30
У неділю, 3 червня, об 11:00, лучан запрошують у Сіті Парк, аби взяти участь у Великому дитячому святі спорту.
Про це повідомляють організатори у Facebook.
Захід організовують ГР «СВІДОМІ» спільно з «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» спеціально до Дня захисту дітей.
Позмагатися за перемогу в естафетах і на турнірах з футболу, настільного тенісу, дартсу, армреслінгу та шашок, за бажанням, зможуть усі присутні. Також гостям покажуть виступи бойових мистецтв, серед яких капуейра, хортинг і спас.
Ініціативу дитячого свята підтримали також РЦ «Промінь», а дитячий комплекс «Смугастий Носоріг» спеціально для поціновувачів спорту склав захоплюючу розважальну програму.
За додатковою інформацією щодо заходу звертайтесь за телефоном: 099 215 0 75.
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Про це повідомляють організатори у Facebook.
Захід організовують ГР «СВІДОМІ» спільно з «СПОРТ ДЛЯ ВСІХ» спеціально до Дня захисту дітей.
Позмагатися за перемогу в естафетах і на турнірах з футболу, настільного тенісу, дартсу, армреслінгу та шашок, за бажанням, зможуть усі присутні. Також гостям покажуть виступи бойових мистецтв, серед яких капуейра, хортинг і спас.
Ініціативу дитячого свята підтримали також РЦ «Промінь», а дитячий комплекс «Смугастий Носоріг» спеціально для поціновувачів спорту склав захоплюючу розважальну програму.
За додатковою інформацією щодо заходу звертайтесь за телефоном: 099 215 0 75.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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