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Пожежа на Станіславського: спалахнув будинок-пустка

Пожежа на Станіславського: спалахнув будинок-пустка
У Луцьку на вулиці Станіславського пізно ввечері сьогодні, 29 травня, сталася пожежа.

Про це повідомили Волинські Новини.

Згідно з попередньою інформацією, загоряння будівлі сталося близько півгодини тому. На місці працюють два екіпажі рятувальників, які намагаються загасити вогонь.

Станом на 22.55 майже повністю знищив халабуду, у якій до того довгий час ніхто не жив. Зі слів місцевих мешканців, будинок пустує вже декілька років і почав розвалюватись. Ймовірно, там мешкали безхатьки.

Як розповідають місцеві жителі, за декілька хвилин до пожежі вони чули там вибухи, схожі на вибухи петрад або іншої піротехніки.

Зазначається, що будівля не була зареєстрована та до неї не були підведені жодні комунікації. Ймовірно, це була самовільно зведена будова.

На щастя, у пожежі ніхто не постраждав.


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Теги: пожежа, Луцьк
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