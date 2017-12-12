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Ремонт важливого мосту в Луцьку – під питанням

Ремонт важливого мосту в Луцьку – під питанням
Цього року можуть не розпочати ремонт одного із найважливіших луцьких мостів – на вулиці Ковельській.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

У Луцьку залишилося два мости, які потребують капітального ремонту. Це мости по вулиці Ковельській та Шевченка. На початку року директор департаменту житлово-комунального господарства міста Юрій Крась говорив, що роботи розпочнуть із настанням тепла, але досі вони не почалися.

Упродовж двох минулих десятиліть, стверджують лучани, на мосту на вулиці Ковельській лише фарбували перила і частково латали діри. Конструкції зносилися настільки, що бетон кришиться, у щілинах і дірах видно іржаву арматуру.

Чомусь двох місяців для проведення експертизи проекту, який коштував місту 500 тисяч гривень, не вистачило. За словами Крася, потрібно ще стільки ж. А без цих документів ремонт не почнуть.

«Проведення торгів – процедура нешвидка. А тому, чи розпочнуть взагалі цього року роботи на мосту по вулиці Ковельській – під питанням», - зазначає ЗМІ.



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Теги: міст, Луцьк
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Коментарі 2
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В Луцьку нема жодного пам'ятника Бандері, нема церкви на Ковельский, а вони про який мост думають!
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Припинять красти і робити собі захмарні надбавки до зарплат - будуть гроші на ВСЕ!!!
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