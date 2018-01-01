Попередили про перебої з водою у спальних районах Луцька





Про це повідомили на КП «Луцькводоканал».



У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на аварійній ділянці водогону діаметром 600 мм 31 травня із 10:00 до 16:00 буде понижено тиск у водопровідній мережі в районі вулиць Чорновола,Сухомлинського, Липинського, Карпенка Карого, 33-го та 40-го кварталів.



«Адміністрація підприємства просить споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На низці вулиць у густозаселених спальних мікрорайонах Луцька завтра, 31 травня, можливі перебої з водопостачанням.Про це повідомили на КП «Луцькводоканал».У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на аварійній ділянці водогону діаметром 600 мм 31 травня із 10:00 до 16:00 буде понижено тиск у водопровідній мережі в районі вулиць Чорновола,Сухомлинського, Липинського, Карпенка Карого, 33-го та 40-го кварталів.«Адміністрація підприємства просить споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води», - йдеться у повідомленні.

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