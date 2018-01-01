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Попередили про перебої з водою у спальних районах Луцька

Попередили про перебої з водою у спальних районах Луцька
На низці вулиць у густозаселених спальних мікрорайонах Луцька завтра, 31 травня, можливі перебої з водопостачанням.

Про це повідомили на КП «Луцькводоканал».

У зв'язку з проведенням ремонтних робіт на аварійній ділянці водогону діаметром 600 мм 31 травня із 10:00 до 16:00 буде понижено тиск у водопровідній мережі в районі вулиць Чорновола,Сухомлинського, Липинського, Карпенка Карого, 33-го та 40-го кварталів.

«Адміністрація підприємства просить споживачів поставитись із розумінням до можливих незручностей, а також завчасно зробити необхідний запас води», - йдеться у повідомленні.


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Теги: вода, Луцьк
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