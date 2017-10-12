вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Правоохоронців просять розповісти про «масові» пограбування у Ківерцівському районі

Правоохоронців просять розповісти про «масові» пограбування у Ківерцівському районі
Протягом року у Ківерцівському районі за «подібним сценарієм» пограбували 11 родин, а люди досі не отримали відповідей. Тож правоохоронців просять відзвітувати про хід досудового розслідування у цих справах.

Про це у своєму запиті під час сесії Волиньради 31 травня повідомив депутат Юрій Ройко.

Депутат розповів, що до нього звернулися низка родин із Ківерцівського району. Йдеться про те, що з квітня 2017 до квітня 2018 року у районі сталося чимало пограбувань До депутат звернулися щодо 11 епізодів. До однієї родини, за словами депутата, злодії взагалі залізли двічі.

«Я не фахівець з криміналістики, але складається враження, що злочинці діяли за одним сценарієм», сказав Ройко. Люди прийшли до нього, бо «обурені бездіяльністю» правоохоронців. Мовляв, вони не отримали жодних відповідей.

Тож депутат у запиті озвучив, що необхідно, аби поліція та прокуратура повідомила про хід досудових розслідувань щодо низки пограбувань у Ківерцівському районі.

Колеги підтримали цей запит.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пограбування, будинок, Ківерці, скандал, депутат
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
не дай Бог бути пограбованим в нашій країні
Відповісти
Вибір редактора
Закликають допомогти безхатькові, який живе під сходами магазину у Луцьку
Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади
Мама, тато і я: у луцькому парку - родинний фестиваль. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Волиньраді оновили склад президії
Сьогодні, 11:18
У поліції розповіли подробиці жахливої аварії у Ківерцях. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Правоохоронців просять розповісти про «масові» пограбування у Ківерцівському районі
Сьогодні, 10:55
Ківерцівській лікарні просять купити новий рентген
Сьогодні, 10:45
Синоптики розповіли, якою буде погода у червні
Сьогодні, 10:40
Схожі новини
Нововолинський депутат відхрестився від критики атовців Нововолинський депутат відхрестився від критики атовців
12 жовтень, 2017, 21:11
На Волині начальник виконавчої служби району розгромив будинок учасника АТО. ФОТО На Волині начальник виконавчої служби району розгромив будинок учасника АТО. ФОТО
17 квітень, 2016, 18:37
У поліції розповіли подробиці жахливої аварії у Ківерцях. ФОТО У поліції розповіли подробиці жахливої аварії у Ківерцях. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Ківерцівській лікарні просять купити новий рентген Ківерцівській лікарні просять купити новий рентген
Сьогодні, 10:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Зірка Фейсбуку»: у мережі «прославили» водія луцької маршрутки. ФОТО
30 травень, 10:46
 1
Лучанин обікрав квартиру на 19 тисяч гривень
Сьогодні, 11:55
 0
Тетяна Єремеєва програла суд виданню «ВолиньPost». ВІДЕО
Сьогодні, 11:50
 0
У Луцьку водій на Audi втаранився у паркан. ФОТО
Сьогодні, 11:40
 0
Перед Верховною Радою клопотатимуть про премію для волинської освітянки
Сьогодні, 11:34
 0
Медіа
відео
1/8