Правоохоронців просять розповісти про «масові» пограбування у Ківерцівському районі

Протягом року у Ківерцівському районі за «подібним сценарієм» пограбували 11 родин, а люди досі не отримали відповідей. Тож правоохоронців просять відзвітувати про хід досудового розслідування у цих справах.Про це у своєму запиті під час сесії Волиньради 31 травня повідомив депутатДепутат розповів, що до нього звернулися низка родин із Ківерцівського району. Йдеться про те, що з квітня 2017 до квітня 2018 року у районі сталося чимало пограбувань До депутат звернулися щодо 11 епізодів. До однієї родини, за словами депутата, злодії взагалі залізли двічі.«Я не фахівець з криміналістики, але складається враження, що злочинці діяли за одним сценарієм», сказав Ройко. Люди прийшли до нього, бо «обурені бездіяльністю» правоохоронців. Мовляв, вони не отримали жодних відповідей.Тож депутат у запиті озвучив, що необхідно, аби поліція та прокуратура повідомила про хід досудових розслідувань щодо низки пограбувань у Ківерцівському районі.Колеги підтримали цей запит.