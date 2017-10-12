Правоохоронців просять розповісти про «масові» пограбування у Ківерцівському районі
Сьогодні, 10:55
Протягом року у Ківерцівському районі за «подібним сценарієм» пограбували 11 родин, а люди досі не отримали відповідей. Тож правоохоронців просять відзвітувати про хід досудового розслідування у цих справах.
Про це у своєму запиті під час сесії Волиньради 31 травня повідомив депутат Юрій Ройко.
Депутат розповів, що до нього звернулися низка родин із Ківерцівського району. Йдеться про те, що з квітня 2017 до квітня 2018 року у районі сталося чимало пограбувань До депутат звернулися щодо 11 епізодів. До однієї родини, за словами депутата, злодії взагалі залізли двічі.
«Я не фахівець з криміналістики, але складається враження, що злочинці діяли за одним сценарієм», сказав Ройко. Люди прийшли до нього, бо «обурені бездіяльністю» правоохоронців. Мовляв, вони не отримали жодних відповідей.
Тож депутат у запиті озвучив, що необхідно, аби поліція та прокуратура повідомила про хід досудових розслідувань щодо низки пограбувань у Ківерцівському районі.
Колеги підтримали цей запит.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у своєму запиті під час сесії Волиньради 31 травня повідомив депутат Юрій Ройко.
Депутат розповів, що до нього звернулися низка родин із Ківерцівського району. Йдеться про те, що з квітня 2017 до квітня 2018 року у районі сталося чимало пограбувань До депутат звернулися щодо 11 епізодів. До однієї родини, за словами депутата, злодії взагалі залізли двічі.
«Я не фахівець з криміналістики, але складається враження, що злочинці діяли за одним сценарієм», сказав Ройко. Люди прийшли до нього, бо «обурені бездіяльністю» правоохоронців. Мовляв, вони не отримали жодних відповідей.
Тож депутат у запиті озвучив, що необхідно, аби поліція та прокуратура повідомила про хід досудових розслідувань щодо низки пограбувань у Ківерцівському районі.
Колеги підтримали цей запит.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
не дай Бог бути пограбованим в нашій країні
Останні новини
У Волиньраді оновили склад президії
Сьогодні, 11:18
У поліції розповіли подробиці жахливої аварії у Ківерцях. ФОТО
Сьогодні, 11:05
Правоохоронців просять розповісти про «масові» пограбування у Ківерцівському районі
Сьогодні, 10:55
Ківерцівській лікарні просять купити новий рентген
Сьогодні, 10:45
Синоптики розповіли, якою буде погода у червні
Сьогодні, 10:40