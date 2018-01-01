Продавця луцького магазину спіймали на порушенні

У Луцьку стосовно продавця магазину «Нива» на вулиці Рівненській склали адмінпротокол за продаж спиртного у нічний час.Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міськради.У ніч на 31 травня робоча група Луцької міськради провела рейд. Під час рейду перевірено 8 об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери надання послуг (в тому числі комп’ютерних клубів, інтернет-кафе та закладів державних лотерей). Перевіряльники виявили факт порушення ч. 2 ст. 156 КУпАП - продаж пива після 22.00 години у закладі торгівлі.За цим фактом було складено протокол про адміністративне правопорушення на продавця магазину «Нива» (вулиця Рівненська, 55).