Продавця луцького магазину спіймали на порушенні
Сьогодні, 21:23
У Луцьку стосовно продавця магазину «Нива» на вулиці Рівненській склали адмінпротокол за продаж спиртного у нічний час.
Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міськради.
У ніч на 31 травня робоча група Луцької міськради провела рейд. Під час рейду перевірено 8 об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери надання послуг (в тому числі комп’ютерних клубів, інтернет-кафе та закладів державних лотерей). Перевіряльники виявили факт порушення ч. 2 ст. 156 КУпАП - продаж пива після 22.00 години у закладі торгівлі.
За цим фактом було складено протокол про адміністративне правопорушення на продавця магазину «Нива» (вулиця Рівненська, 55).
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Про це повідомили у відділі інформаційної роботи міськради.
У ніч на 31 травня робоча група Луцької міськради провела рейд. Під час рейду перевірено 8 об’єктів торгівлі, ресторанного господарства та сфери надання послуг (в тому числі комп’ютерних клубів, інтернет-кафе та закладів державних лотерей). Перевіряльники виявили факт порушення ч. 2 ст. 156 КУпАП - продаж пива після 22.00 години у закладі торгівлі.
За цим фактом було складено протокол про адміністративне правопорушення на продавця магазину «Нива» (вулиця Рівненська, 55).
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