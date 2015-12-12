Переповнені смітники і прилюдне «ширяння», - волинянка про Прагу

Волинська журналісткавважає, що «не все те блищить, що Європою зветься».Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.Журналістка поділилася враженнями від візиту до чеської столиці Праги.«А це Прага. Типовий пейзаж. Переповненні смітники, закриті громадські вбиральні в центрі міста псували вигляд, запах і настрій. Вперше довелося стати свідком того, як наркоман ширяється просто серед вулиці сидячи на бруківці. У магазинах і обмінниках туристів намагаються обдурити і це явище настільки масове, що просто диву даєшся. Не все те блищить, що Європою зветься», - написала вона.