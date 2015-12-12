Переповнені смітники і прилюдне «ширяння», - волинянка про Прагу
Сьогодні, 00:43
Волинська журналістка Оксана Петрук вважає, що «не все те блищить, що Європою зветься».
Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.
Журналістка поділилася враженнями від візиту до чеської столиці Праги.
«А це Прага. Типовий пейзаж. Переповненні смітники, закриті громадські вбиральні в центрі міста псували вигляд, запах і настрій. Вперше довелося стати свідком того, як наркоман ширяється просто серед вулиці сидячи на бруківці. У магазинах і обмінниках туристів намагаються обдурити і це явище настільки масове, що просто диву даєшся. Не все те блищить, що Європою зветься», - написала вона.
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Про це вона написала у соціальній мережі Facebook.
Журналістка поділилася враженнями від візиту до чеської столиці Праги.
«А це Прага. Типовий пейзаж. Переповненні смітники, закриті громадські вбиральні в центрі міста псували вигляд, запах і настрій. Вперше довелося стати свідком того, як наркоман ширяється просто серед вулиці сидячи на бруківці. У магазинах і обмінниках туристів намагаються обдурити і це явище настільки масове, що просто диву даєшся. Не все те блищить, що Європою зветься», - написала вона.
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