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Померла дитина, яку на Волині збила вантажівка

Померла дитина, яку на Волині збила вантажівка
8-річний Георгій Зуб, якого ввечері 31 травня у селі Острівок Володимир-Волинського району збила вантажівка, помер від тяжких травм.

Про це розповів батько дитини Едуард Зуб, - пише інтернет-видання Волинь24.

Нагадаємо, аварія трапилась близько 18:00 позачора, 31 травня. Тоді 60-річний водій вантажівки збив хлопчика, який тримав в руках велосипед. Чоловік з місця події втік.

За словами батька, Георгій разом з сусідським хлопчиком в момент аварії стояв на обочині. Велосипед він тримав у руках.

«Фура летіла просто. Водій обминав машину, яка стояла біля магазину, а довгий причіп занесло. І вже причіпом збило сина. Велосипед всмятку, Жора, коли я вибіг, лежав весь в крові і не дихав, голова розбита була. Я намочив йому потилицю холодною водою і він трохи почав дихати», - пригадує події того страшного дня Едуард Зуб.

Чоловік каже, що дитину відвезли у Володимир-Волинську лікарню. Звідти хотіли відправити до обласної дитячої у Луцьку, однак лікарі сказали, що стан занадто тяжкий.

«Привезли нейрохірурга з луцької лікарні, але він сказав, що шансів практично немає. Можна тільки молитись. Шукали лікарів у Рівному, Кракові, Познані, Києві, відправляли знімки і аналізи. Один хірург з Києва погодився приїхати, але потрібно було, щоб дитина хоча б три дні протрималась, щоб спав набряк», - зазначає волинянин.

«А потім з’ясувалось, що мозок помер ще при аварії. Просто серце підтримували в лікарні. Вчора була перша зупинка серця, але вдалось запустити його, а вранці 2 травня Жора помер», - каже Едуард Зуб.

Найбільше Едуард Зуб боїться, що смерть його дитини зійде з рук водієві. Адже він з місця аварії втік, а на освідування чоловіка привезли лише через шість годин. На той момент в крові винуватця аварії алкоголю не знайшли, чи був він раніше – вже невідомо.

«Він каже, що нічого не бачив і не чув, що дитина сама в’їхала в фуру. Але як вона могла в’їхати, якщо просто стояла біля калітки?» - обурюється батько померлого хлопчика.

Чоловік підозрює, що власник фури може вплинути на слідство. Зокрема у справі вже змінився слідчий.

Батьку загиблого навіть не кажуть, чи затримали винуватця аварії, аби він не вчинив самосуду.

«Збив дитину і втік – він гірший вбивці», - наголошує Едуард Зуб.

У неділю, 3 червня, 8-річного Георгія Зуба поховають. У нього залишились брат і сестра.

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Теги: ДТП, Волинь
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