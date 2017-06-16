Волинські медики «швидкої» , які стали найкращими в Україні, розповіли про змагання. ФОТО
Сьогодні, 07:50
Волинські медики, які перемогли на всеукраїнських змаганнях бригад екстреної медичної допомоги у Черкасах, поділилися враженнями.
Про це у Facebook написала медик Олеся Ленартович.
"Відійшовши трішки від усіх емоцій та переживань, хочеться висловити неймовірну подяку! Дякуємо в першу чергу оргінізаторам Черкаських медичних раллі 2018! Ці дні стали незабутніми для всіх учасників нашої команди!", - написала вона.
За її словами, організація та конкурсні завдання були на найвищому рівні. Окремої подяки і поваги, за словами Олеся Ленартович, заслуговують високваліфікаційні судді.
"Також,подяка позурантам,в яких треба ще повчитись акторської майстерності! Велике спасибі всім учасникам змагань!!! Дякую за здорову конкуренцію... Волинська команда ЕМД в захваті від змагань, ми отримали неоціненний досвід і багато нових знань!" - написала медик та додала декілька світлин до свого допису.
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Про це у Facebook написала медик Олеся Ленартович.
"Відійшовши трішки від усіх емоцій та переживань, хочеться висловити неймовірну подяку! Дякуємо в першу чергу оргінізаторам Черкаських медичних раллі 2018! Ці дні стали незабутніми для всіх учасників нашої команди!", - написала вона.
За її словами, організація та конкурсні завдання були на найвищому рівні. Окремої подяки і поваги, за словами Олеся Ленартович, заслуговують високваліфікаційні судді.
"Також,подяка позурантам,в яких треба ще повчитись акторської майстерності! Велике спасибі всім учасникам змагань!!! Дякую за здорову конкуренцію... Волинська команда ЕМД в захваті від змагань, ми отримали неоціненний досвід і багато нових знань!" - написала медик та додала декілька світлин до свого допису.
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