Волинські медики «швидкої» , які стали найкращими в Україні, розповіли про змагання. ФОТО

Волинські медики, якібригад екстреної медичної допомоги у Черкасах, поділилися враженнями.Про це у Facebook написала медик"Відійшовши трішки від усіх емоцій та переживань, хочеться висловити неймовірну подяку! Дякуємо в першу чергу оргінізаторам Черкаських медичних раллі 2018! Ці дні стали незабутніми для всіх учасників нашої команди!", - написала вона.За її словами, організація та конкурсні завдання були на найвищому рівні. Окремої подяки і поваги, за словами Олеся Ленартович, заслуговують високваліфікаційні судді."Також,подяка позурантам,в яких треба ще повчитись акторської майстерності! Велике спасибі всім учасникам змагань!!! Дякую за здорову конкуренцію... Волинська команда ЕМД в захваті від змагань, ми отримали неоціненний досвід і багато нових знань!" - написала медик та додала декілька світлин до свого допису.