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На Волині втопилося двоє людей

На Волині втопилося двоє людей
На Волині з початку червня у воді загинули двоє людей.

Трагедії трапилися в Іваничівському та Турійському районах, - інформує УДСНС України у Волинській області.

Зокрема у річці Західний Буг поблизу села Литовеж Іваничівського району втопився 35-річний чоловік, а зі ставка села Маляновичі Турійського району працівники групи водолазних робіт підняли тіло 42-річної жінки.




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Теги: утоплення, волиняни
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