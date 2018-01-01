На Волині втопилося двоє людей





Трагедії трапилися в Іваничівському та Турійському районах, - інформує УДСНС України у Волинській області.



Зокрема у річці Західний Буг поблизу села Литовеж Іваничівського району втопився 35-річний чоловік, а зі ставка села Маляновичі Турійського району працівники групи водолазних робіт підняли тіло 42-річної жінки.









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