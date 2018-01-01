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Савченко пригрозив позбавити премій усіх керівників районів

Савченко пригрозив позбавити премій усіх керівників районів
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко заявив, що позбавить премій та надбавок голів районів, якщо ті не перестануть «малювати» прекрасні результати роботи у звітах.

Про це йшлося у вівторок, 5 червня, під час оперативної наради в ОДА.

Олександр Савченко розповів, що доручив керівникам районів повідомити інформацію про технічний стан шкіл.

«Усі керівники райдержадміністрацій написали чотко. Навіть у Стобихівці школа непогана вийшла, де обвалюється стеля. Там керівник доповідає, що у двох приміщеннях все чотко. Це саботаж? Жодному голові району – жодної премії, познімати всі надбавки. Це перше попередження. Лічильник включено», - наголосив Савченко.

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Теги: Олександр Савченко, премії
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