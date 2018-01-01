Савченко пригрозив позбавити премій усіх керівників районів

Голова Волинської ОДАзаявив, що позбавить премій та надбавок голів районів, якщо ті не перестануть «малювати» прекрасні результати роботи у звітах.Про це йшлося у вівторок, 5 червня, під час оперативної наради в ОДА.Олександр Савченко розповів, що доручив керівникам районів повідомити інформацію про технічний стан шкіл.«Усі керівники райдержадміністрацій написали чотко. Навіть у Стобихівці школа непогана вийшла, де обвалюється стеля. Там керівник доповідає, що у двох приміщеннях все чотко. Це саботаж? Жодному голові району – жодної премії, познімати всі надбавки. Це перше попередження. Лічильник включено», - наголосив Савченко.