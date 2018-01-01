Савченко пригрозив позбавити премій усіх керівників районів
Сьогодні, 10:57
Голова Волинської ОДА Олександр Савченко заявив, що позбавить премій та надбавок голів районів, якщо ті не перестануть «малювати» прекрасні результати роботи у звітах.
Про це йшлося у вівторок, 5 червня, під час оперативної наради в ОДА.
Олександр Савченко розповів, що доручив керівникам районів повідомити інформацію про технічний стан шкіл.
«Усі керівники райдержадміністрацій написали чотко. Навіть у Стобихівці школа непогана вийшла, де обвалюється стеля. Там керівник доповідає, що у двох приміщеннях все чотко. Це саботаж? Жодному голові району – жодної премії, познімати всі надбавки. Це перше попередження. Лічильник включено», - наголосив Савченко.
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Про це йшлося у вівторок, 5 червня, під час оперативної наради в ОДА.
Олександр Савченко розповів, що доручив керівникам районів повідомити інформацію про технічний стан шкіл.
«Усі керівники райдержадміністрацій написали чотко. Навіть у Стобихівці школа непогана вийшла, де обвалюється стеля. Там керівник доповідає, що у двох приміщеннях все чотко. Це саботаж? Жодному голові району – жодної премії, познімати всі надбавки. Це перше попередження. Лічильник включено», - наголосив Савченко.
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