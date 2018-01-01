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На Волині мотоцикліст зіткнувся з велосипедистом

На Волині мотоцикліст зіткнувся з велосипедистом
У селі Оленине Камінь-Каширського району водій мотоцикла «Viper» зіткнувся з 48-річним велосипедистом.

Велосипедиста госпітазілували, - пише прес-служба поліції Волині.

За кермом мотоцикла перебував 24-річний житель села Рудка Червинська. Постраждалого велосипедиста, жителя села Боровне, госпіталізували в неврологічне відділення центральної районної лікарні.

Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь
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