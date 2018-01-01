На Волині мотоцикліст зіткнувся з велосипедистом
Сьогодні, 13:30
У селі Оленине Камінь-Каширського району водій мотоцикла «Viper» зіткнувся з 48-річним велосипедистом.
Велосипедиста госпітазілували, - пише прес-служба поліції Волині.
За кермом мотоцикла перебував 24-річний житель села Рудка Червинська. Постраждалого велосипедиста, жителя села Боровне, госпіталізували в неврологічне відділення центральної районної лікарні.
Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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Велосипедиста госпітазілували, - пише прес-служба поліції Волині.
За кермом мотоцикла перебував 24-річний житель села Рудка Червинська. Постраждалого велосипедиста, жителя села Боровне, госпіталізували в неврологічне відділення центральної районної лікарні.
Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
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