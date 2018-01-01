На Волині мотоцикліст зіткнувся з велосипедистом





Велосипедиста госпітазілували, - пише



За кермом мотоцикла перебував 24-річний житель села Рудка Червинська. Постраждалого велосипедиста, жителя села Боровне, госпіталізували в неврологічне відділення центральної районної лікарні.



Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Оленине Камінь-Каширського району водій мотоцикла «Viper» зіткнувся з 48-річним велосипедистом.Велосипедиста госпітазілували, - пише прес-служба поліції Волині.За кермом мотоцикла перебував 24-річний житель села Рудка Червинська. Постраждалого велосипедиста, жителя села Боровне, госпіталізували в неврологічне відділення центральної районної лікарні.Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

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