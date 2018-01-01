Волинян, які шарпали та штовхали поліцейських, можуть «посадити». ФОТО





Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав, - пише



На місце події для документування факту ДТП прибули співробітники сектору реагування патрульної поліції місцевого відділу поліції.



Під час оформлення матеріалів за скоєння адмінправопорушень за ст. 130 та 124 КУпАП правопорушник і його приятелі всупереч законним діям та вимогам поліцейських чинили опір.



Чоловіки шарпали поліцейських за формений одяг, штовхали, блокували рух поліцейським та самовільно, за допомогою іншого автомобіля відбуксирували транспортний засіб на якому було вчинено ДТП. Протиправні дії правопорушників не дали можливості поліцейським доставити авто на спецмайданчик відділу поліції.



Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за фактом вчинення опору поліцейським під час виконання ними службових обов’язків відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.342 Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до двох років.



У понеділок, 4 червня, в рамках вказаного кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки в домогосподарствах фігурантів справи, під час яких вилучили два автомобілі «Audi-А6».



На одному із них була вчинена ДТП, а іншим зловмисники перекривали рух поліцейським.



Досудове розслідування триває. У його ході будуть з’ясовані усі деталі правопорушення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Воєгоще Камінь-Каширського району нетверезий водій на Audi A6 в'їхав у стовп. Порушник та його приятелі чинили супротив патрульним.Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав, - пише прес-служба поліції Волині.На місце події для документування факту ДТП прибули співробітники сектору реагування патрульної поліції місцевого відділу поліції.Під час оформлення матеріалів за скоєння адмінправопорушень за ст. 130 та 124 КУпАП правопорушник і його приятелі всупереч законним діям та вимогам поліцейських чинили опір.Чоловіки шарпали поліцейських за формений одяг, штовхали, блокували рух поліцейським та самовільно, за допомогою іншого автомобіля відбуксирували транспортний засіб на якому було вчинено ДТП. Протиправні дії правопорушників не дали можливості поліцейським доставити авто на спецмайданчик відділу поліції.Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за фактом вчинення опору поліцейським під час виконання ними службових обов’язків відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.342 Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до двох років.У понеділок, 4 червня, в рамках вказаного кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки в домогосподарствах фігурантів справи, під час яких вилучили два автомобілі «Audi-А6».На одному із них була вчинена ДТП, а іншим зловмисники перекривали рух поліцейським.Досудове розслідування триває. У його ході будуть з’ясовані усі деталі правопорушення.

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