вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинян, які шарпали та штовхали поліцейських, можуть «посадити». ФОТО

Волинян, які шарпали та штовхали поліцейських, можуть «посадити». ФОТО
У селі Воєгоще Камінь-Каширського району нетверезий водій на Audi A6 в'їхав у стовп. Порушник та його приятелі чинили супротив патрульним.

Внаслідок автопригоди ніхто не постраждав, - пише прес-служба поліції Волині.

На місце події для документування факту ДТП прибули співробітники сектору реагування патрульної поліції місцевого відділу поліції.

Під час оформлення матеріалів за скоєння адмінправопорушень за ст. 130 та 124 КУпАП правопорушник і його приятелі всупереч законним діям та вимогам поліцейських чинили опір.

Чоловіки шарпали поліцейських за формений одяг, штовхали, блокували рух поліцейським та самовільно, за допомогою іншого автомобіля відбуксирували транспортний засіб на якому було вчинено ДТП. Протиправні дії правопорушників не дали можливості поліцейським доставити авто на спецмайданчик відділу поліції.

Слідчі Камінь-Каширського відділу поліції за фактом вчинення опору поліцейським під час виконання ними службових обов’язків відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.342 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк до двох років.

У понеділок, 4 червня, в рамках вказаного кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки в домогосподарствах фігурантів справи, під час яких вилучили два автомобілі «Audi-А6».

На одному із них була вчинена ДТП, а іншим зловмисники перекривали рух поліцейським.

Досудове розслідування триває. У його ході будуть з’ясовані усі деталі правопорушення.

Волинян, які шарпали та штовхали поліцейських, можуть «посадити». ФОТО
Волинян, які шарпали та штовхали поліцейських, можуть «посадити». ФОТО
Волинян, які шарпали та штовхали поліцейських, можуть «посадити». ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, Волинь, поліція, супротив, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«В традиціях російсько-сепаратистської підлоти», – 14 бригада про відео з полоненими волинянами
На Волині виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО. ВІДЕО
Перший день літа у Луцьку. ФОТОРЕПОРТАЖ
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку між Дубнівською та Глушець хочуть зводити житловий квартал
Сьогодні, 14:54
У Луцьку знесли «незаконні» гаражі
Сьогодні, 14:50
Волинян, які шарпали та штовхали поліцейських, можуть «посадити». ФОТО
Сьогодні, 14:30
У Луцьку — аварія. ФОТО
Сьогодні, 14:16
Волинянин прийшов на роботу і помер
Сьогодні, 14:08
Схожі новини
У поліції розповіли подробиці жахливої аварії у Ківерцях. ФОТО У поліції розповіли подробиці жахливої аварії у Ківерцях. ФОТО
31 травень, 11:05
Розпочнуть службове розслідування щодо «поліцейської» аварії поблизу Луцька Розпочнуть службове розслідування щодо «поліцейської» аварії поблизу Луцька
29 травень, 14:35
Водій, який на смерть збив велосипедиста, відсидить п'ять років Водій, який на смерть збив велосипедиста, відсидить п'ять років
17 травень, 15:29
На Волині судитимуть водія, який винен у смертельній аварії На Волині судитимуть водія, який винен у смертельній аварії
08 травень, 11:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянину «світить» 3 роки тюрми за крадіжку кабелю
Сьогодні, 15:09
 0
На Чернігівщині застрелився відомий режисер
Сьогодні, 15:01
 0
У Луцьку між Дубнівською та Глушець хочуть зводити житловий квартал
Сьогодні, 14:54
 0
У Луцьку знесли «незаконні» гаражі
Сьогодні, 14:50
 0
Волинян, які шарпали та штовхали поліцейських, можуть «посадити». ФОТО
Сьогодні, 14:30
 0
Медіа
відео
1/8