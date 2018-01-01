Бухгалтерів волинських лісівників попередили про відповідальність

Бухгалтерів лісогосподарських підприємств Волині закликали бути максимально точними, адже за порушення вони несуть персональну відповідальність.Про це йшлося під час семінару-наради, - повідомили у прес-службі Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства.Про дотримання фінансової дисципліни, організацію системи внутрішнього контролю Волинського ОУЛМГ та підпорядкованих підприємств, строки та періодичність виплати заробітної плати працівникам, можливу дисциплінарну, матеріальну та адміністративну відповідальність за порушення трудового законодавства або оплати праці, а також чимало інших питань, що стосуються фінансового обліку та контролю у галузі, обговорили під час наради з головними бухгалтерами державних лісогосподарських підприємств ВОУЛМГ.Відриваючи засідання, заступник начальника Волинського ОУЛМГнаголосила: ця семінар-нарада проводиться, перш за все, з навчальною метою. Адже через недоліки у роботі, навіть якщо вони виникають через незнання законодавчих норм, контролюючі органи матимуть підстави нарахувати штрафні санкції підприємству.Як цього уникнути, детально розповіла головний спеціаліст-аудитор Волинського ОУЛМГСпочатку вона детально проаналізувала, як необхідно працювати із первинними документами та якою є нормативно-правова база щодо їх оформлення і застосування.«Для бухгалтера існує чітке правило: жоден запис не повинен бути зроблений без первинного документа», – наголосила аудитор управління.Згодом Тетяна Сахник нагадала, якими є строки та періодичність виплати заробітної плати працівникам, наголосивши також, якою є дисциплінарна відповідальність за недотримання вказаних законодавчих вимог.Юрист управліннязвернув увагу на можливі ризики при недотриманні порядку оформлення необхідних документів в частині фіксації і підтвердження відпуску лісосировини та лісопродукції, що в подальшому унеможливлює стягнення оплати за наданий товар.Під час наради обговорили також питання формування витрат із допоміжного виробництва та формування собівартості продукції.«Озвучена сьогодні інформація для вас не нова. Проте очевидно, що є чимало питань, які потребують доопрацювання. Консультуйтеся з фахівцями управління. Читайте профільну літературу. Щоб результати жодної із перевірок не призвели до проблем. Ви маєте розуміти рівень вашої відповідальності», – наголосила Лідія Турянська.