Найбільше грошей на авто витрачають волиняни
Сьогодні, 22:12
Середня вартість автомобіля, придбаного у травні на Волині, становить понад 38 тисяч доларів. Це найвищий показник в Україні.
Про це пише Gaseta.ua з посиланням на RST.
У травні українці витратили понад 200 мільйонів доларів на нові автомобілі. Кількість проданих авто у травні становила понад 6,6 тисячі.
«Частка автомобілів з дизельними двигунами у травні становила 34%. Частка позашляховиків на ринку становила майже 20%», – повідомляє аналітичний відділ RST.
Найпопулярнішою маркою травня стала Toyota – майже 900 проданих авто загальною вартістю 30 мільйонів гривень без врахування вартості додаткового обладнання. Часто купували авто преміум-класу.
Найбільше авто зареєстрували в Києві. В столиці купили 2,5 тисячі автомобілів вартістю 80 мільйонів доларів. Найдорожчі авто купували волиняни. Минулого місяця на Волині на один новий автомобіль витрачали в середньому 38 тисяч доларів.
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Про це пише Gaseta.ua з посиланням на RST.
У травні українці витратили понад 200 мільйонів доларів на нові автомобілі. Кількість проданих авто у травні становила понад 6,6 тисячі.
«Частка автомобілів з дизельними двигунами у травні становила 34%. Частка позашляховиків на ринку становила майже 20%», – повідомляє аналітичний відділ RST.
Найпопулярнішою маркою травня стала Toyota – майже 900 проданих авто загальною вартістю 30 мільйонів гривень без врахування вартості додаткового обладнання. Часто купували авто преміум-класу.
Найбільше авто зареєстрували в Києві. В столиці купили 2,5 тисячі автомобілів вартістю 80 мільйонів доларів. Найдорожчі авто купували волиняни. Минулого місяця на Волині на один новий автомобіль витрачали в середньому 38 тисяч доларів.
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