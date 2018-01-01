Найбільше грошей на авто витрачають волиняни





Про це пише



У травні українці витратили понад 200 мільйонів доларів на нові автомобілі. Кількість проданих авто у травні становила понад 6,6 тисячі.



«Частка автомобілів з дизельними двигунами у травні становила 34%. Частка позашляховиків на ринку становила майже 20%», – повідомляє аналітичний відділ RST.



Найпопулярнішою маркою травня стала Toyota – майже 900 проданих авто загальною вартістю 30 мільйонів гривень без врахування вартості додаткового обладнання. Часто купували авто преміум-класу.



Найбільше авто зареєстрували в Києві. В столиці купили 2,5 тисячі автомобілів вартістю 80 мільйонів доларів. Найдорожчі авто купували волиняни. Минулого місяця на Волині на один новий автомобіль витрачали в середньому 38 тисяч доларів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Середня вартість автомобіля, придбаного у травні на Волині, становить понад 38 тисяч доларів. Це найвищий показник в Україні.Про це пише Gaseta.ua з посиланням на RST.У травні українці витратили понад 200 мільйонів доларів на нові автомобілі. Кількість проданих авто у травні становила понад 6,6 тисячі.«Частка автомобілів з дизельними двигунами у травні становила 34%. Частка позашляховиків на ринку становила майже 20%», – повідомляє аналітичний відділ RST.Найпопулярнішою маркою травня стала Toyota – майже 900 проданих авто загальною вартістю 30 мільйонів гривень без врахування вартості додаткового обладнання. Часто купували авто преміум-класу.Найбільше авто зареєстрували в Києві. В столиці купили 2,5 тисячі автомобілів вартістю 80 мільйонів доларів. Найдорожчі авто купували волиняни. Минулого місяця на Волині на один новий автомобіль витрачали в середньому 38 тисяч доларів.

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