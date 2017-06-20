Волиняни стають жертвами шахраїв із «ЛНР/ДНР»





Про це пишуть



Зі слів правоохоронців, починаючи з 2014 року, в Україні значно збільшилась кількість жертв різного роду шахрайських схем. І це не дивно, адже ряд протиправних методик, як видурювати гроші в довірливих громадян, були поставлені на потік представниками незаконних збройних формувань так званих «ДНР/ЛНР».



Нагадаємо, прокуратура Волині нещодавно повідомила про отримання телефонних дзвінків та розісланих у месенджері VIBER нібито від імені керівників прокуратури області вимог до фізичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності про надання чи позику коштів.



Керівники пенітенціарних закладів, що тимчасово перебувають під контролем бойовиків, фактично легалізували шахрайські схеми та дали добро особам, які відбувають там покарання, на вчинення злочинних дій відносно громадян України. Звичайно, що значна частина вкрадених таким чином грошей осідає в кишені теперішніх псевдо-керівників так званого «ДНР/ЛНР».



При цьому треба зважати, що кількість та різновиди шахрайських методик, зважаючи, що в Донецьку чи Луганську цьому не лише протидіють а і заохочують. Так, зловмисники розробляють «фішингові» сайти, що імітують популярні онлайн-сервіси для грошових переказів, а також сервіси для поповнення мобільного телефону в мережі Інтернет. На фальшивих веб-сервісах створюють платіжні форми, в які користувачі повинні вводити конфіденційні дані своєї банківської картки (термін дії, тризначний код безпеки зі зворотнього боку картки або код CVC2/CVV2). Така інформація потрапляє в розпорядження сторонніх осіб, які використовують здобуті дані для здійснення грошових переказів з карток ошуканих користувачів на власні рахунки, використовуючи при цьому різноманітні електронні платіжні системи.



Надзвичайно популярним видом шахрайства в мережі Інтернет, який активно використовується ув‘язненими, що відбувають покарання на території так званих «ДНР/ЛНР», є «фішинг», тобто власнику банківської карти дзвонять (або присилають смс-повідомлення) і під різними приводами вивідують реквізити його банківської карти, отримавши ці дані шахраї переказують кошти на карткові рахунки підставних осіб, які можуть їх зняти готівкою. В подальшому вказані кошти перенаправляються кур’єрами на непідконтрольну територію Донецької та Луганської областей.



То ж, наголошують правоохоронці, щоб не стати жертвою комп’ютерних шахраїв з «ДНР/ЛНР» необхідно: при розрахунках в мережі Інтернет використовувати тільки перевірені сайти, не користуватися послугами невідомих нових сервісів, про які немає інформації і відгуків в мережі інтернет; необхідно переконатись, що вибраний платіжний сервіс є надійним, для цього перевірити чи не включений він у чорний список шахрайських сайтів.



Тому якщо Вам дзвонить нібито представник банку ніколи не повідомляти конфіденційні дані банківської картки (термін дії, тризначний код безпеки зі зворотнього боку картки або код CVC2/CVV2).



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