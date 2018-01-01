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17-річній волинянці, яка постраждала в аварії, збиратимуть кошти на лікування

17-річній волинянці, яка постраждала в аварії, збиратимуть кошти на лікування
У Рожищі під час благодійного концерту збиратимуть кошти на лікування 17-річної дівчини, мешканки села Переспа Поліщук Софії Михайлівни.

Захід відбудеться 16 червня о 16 год. в приміщенні РД «Просвіта», - пише Район.Рожище.

Зазначається, що дівчина постраждала в результаті автомобільної аварії і знаходиться у важкому стані.

Діагноз: важка ЗЧМТ, забій головного мозку важкого ступеня з формуванням вогнищ у правій лобній частині, таламусі зліва в тім’яній ділянці. Стан після ЕРТЧ, видалення внутрішньо-мозкової гематоми правої півкулі мозочка. Забій органів грудної клітки, черевної порожнини, злам кісток правої гомілки.

У програмі концерту візьмуть участь: хор, солісти, групи та музиканти Церкви Адвентистів сьомого дня м. Ковель.

Організатори просять мешканців Рожища та району долучитися до благородної справи.
17-річній волинянці, яка постраждала в аварії, збиратимуть кошти на лікування

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Теги: кошти, допомога, Поліщук Софії
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