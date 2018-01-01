17-річній волинянці, яка постраждала в аварії, збиратимуть кошти на лікування

Поліщук Софії Михайлівни.



Захід відбудеться 16 червня о 16 год. в приміщенні РД «Просвіта», - пише



Зазначається, що дівчина постраждала в результаті автомобільної аварії і знаходиться у важкому стані.



Діагноз: важка ЗЧМТ, забій головного мозку важкого ступеня з формуванням вогнищ у правій лобній частині, таламусі зліва в тім’яній ділянці. Стан після ЕРТЧ, видалення внутрішньо-мозкової гематоми правої півкулі мозочка. Забій органів грудної клітки, черевної порожнини, злам кісток правої гомілки.



У програмі концерту візьмуть участь: хор, солісти, групи та музиканти Церкви Адвентистів сьомого дня м. Ковель.



Організатори просять мешканців Рожища та району долучитися до благородної справи.



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