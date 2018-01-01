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Жила у гуртожитку зі знайомим: знайшли неповнолітню волинянку

Жила у гуртожитку зі знайомим: знайшли неповнолітню волинянку
У Вінниці знайшли неповнолітню втікачку з Волині.

Так, правоохоронці розшукали 14-річну жительку села Смолява Горохівського району, яка два тижні тому пішла з дому і зв’язок з нею був втрачений, - пише Вінницький бізнес портал.

Зниклу дівчину оперативники знайшли у Вінниці в гуртожитку, де мешкає її товариш.

Як розповів начальник управління карного розшуку обласної поліції Вінниччини Андрій Дамзін, до поліції надійшло орієнтування від колег з Волинської області про зникнення 14-річної жительки с. Смолява Горохівського району. В ніч на 21 травня дівчина пішла з дому та не повернулась. Востаннє її бачили у Луцьку. Вжитими оперативними та розшуковими заходами 7 червня у Староміському мікрорайоні м. Вінниці оперативники знайшли неповнолітню втікачку. Як з’ясувалося, весь цей час вона знаходилась у гуртожитку в свого знайомого, з яким вона познайомилась у соцмережі.

Як розповіла дівчина, на втечу вона наважилась через непорозуміння з батьками і додому повертатися не хоче. Неповнолітня каже, що батьки її змушують робити усю роботу по господарству та доглядати за молодшими братом та сестрою, а самі зловживають алкоголем.

Працівники ювенальної превенції пояснили дівчині про негативні наслідки, до яких може призвести її поведінка, та передали колегам з Волинської області.

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Теги: розшук, волинянка, Волинь, Вінниця
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