На заступника луцького мера Петрочука відкрили «кримінал»





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Через те, що заступник Луцького міського голови Костянтин Петрочук тиснув на бізнес, 7 червня 2018 року відкрито досудове розслідування за ч.1 ст.206 КК України (Протидія законній господарській діяльності). Санкції за цією статтею передбачають виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років.



Нагадаємо, що 18 травня Луцький міськвиконком ухвалив рішення про розірвання договору про співпрацю між Луцьким плавальним басейном та товариством "Проміньпарксервіс", хоча обидві сторони хотіли сісти за стіл переговорів. Договір передбачав облаштування за кошти "Променя" автостоянки на території школи плавання, якою могли спільно користуватися як відвідувачі басейну, так і відвідувачі розважального центру.



Цей договір діяв до 2041 року і не передбачав його розірвання в односторонньому порядку. Тому "Промінь" подав до суду і 24 травня Господарський суд Волинської області відкрив провадження у цій справі.



Проте вже в суботу зранку, 2 червня, напередодні виступу в РЦ "Промінь" студії "Квартал-95" заступник Луцького міського голови Костянтин Петрочук з невідомими особами встановили посеред парковки обмежувачі руху та демонтували металеві конструкції, які належать "Проміньпарксервісу".



Один із власників розважального центру Андрій Покровський називає такі



https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=ZNYEHD8RyGQ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькими правоохоронцями розпочато досудове розслідування за фактом перешкоджання господарській діяльності ТОВ "Проміньпарксервіс" службовими особами Луцької міської ради.Про це " Конкуренту" повідомив адвокат товариства.Через те, що заступник Луцького міського головитиснув на бізнес, 7 червня 2018 року відкрито досудове розслідування за ч.1 ст.206 КК України (Протидія законній господарській діяльності). Санкції за цією статтею передбачають виправні роботи на строк до двох років або обмеження волі на строк до трьох років.Нагадаємо, що 18 травня Луцький міськвиконком ухвалив рішення про розірвання договору про співпрацю між Луцьким плавальним басейном та товариством "Проміньпарксервіс", хоча обидві сторони хотіли сісти за стіл переговорів. Договір передбачав облаштування за кошти "Променя" автостоянки на території школи плавання, якою могли спільно користуватися як відвідувачі басейну, так і відвідувачі розважального центру.Цей договір діяв до 2041 року і не передбачав його розірвання в односторонньому порядку. Тому "Промінь" подав до суду і 24 травня Господарський суд Волинської області відкрив провадження у цій справі.Проте вже в суботу зранку, 2 червня, напередодні виступу в РЦ "Промінь" студії "Квартал-95" заступник Луцького міського голови Костянтин Петрочук з невідомими особами встановили посеред парковки обмежувачі руху та демонтували металеві конструкції, які належать "Проміньпарксервісу".Один із власників розважального центруназиває такі дії влади політичним тиском на нього.https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=ZNYEHD8RyGQ

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