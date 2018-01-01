Український боксер битиметься на вертолітному майданчику. ВІДЕО
Сьогодні, 12:55
Український боксер Артем Далакян зійдеться у поєдинку з Сірічаї Тайєном. Цікаво те, що бій відбудеться на вертолітному майданчику у Києві.
Далакян захищатиме чемпіонський пояс, - пише ТСН.
Сірічаї Тайєн, який у своєму активі має вже 53 зустрічі.
13 червня о 19:00 в столичному ТЦ "Гулівер" відбудеться відкрите тренування між цими боксерами.
Бій Далакян - Тайєн відбудеться 17 червня в рамках великого свята боксу Pro Boxing Show – 2018, яке організовує промоутерська компанія Union Boxing Promotion. Поєдинок пройде в КВЦ "Парковий".
Зазначимо, що Далакян є чемпіоном світу з боксу за версією WBA. У 16 зустрічах він не зазнав жодної поразки. Свій останній бій Артем провів у лютому 2018 року, коли здолав американця Брайана Вілорію.
Далакян є 11 володарем титулу в історії України. Крім чемпіонського бою, в рамках грандіозного вечора боксу, від Union Boxing Promotion також відбудуться рейтингові поєдинки.
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Далакян захищатиме чемпіонський пояс, - пише ТСН.
Сірічаї Тайєн, який у своєму активі має вже 53 зустрічі.
13 червня о 19:00 в столичному ТЦ "Гулівер" відбудеться відкрите тренування між цими боксерами.
Бій Далакян - Тайєн відбудеться 17 червня в рамках великого свята боксу Pro Boxing Show – 2018, яке організовує промоутерська компанія Union Boxing Promotion. Поєдинок пройде в КВЦ "Парковий".
Зазначимо, що Далакян є чемпіоном світу з боксу за версією WBA. У 16 зустрічах він не зазнав жодної поразки. Свій останній бій Артем провів у лютому 2018 року, коли здолав американця Брайана Вілорію.
Далакян є 11 володарем титулу в історії України. Крім чемпіонського бою, в рамках грандіозного вечора боксу, від Union Boxing Promotion також відбудуться рейтингові поєдинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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