Інтерпол розшукує волинянина-вбивцю. ФОТО
Сьогодні, 14:48
Волинські правоохоронці розшукують Богдана Олександра Анатолійовича, 1984 року народження, який переховується від суду.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Зазначають, що чоловік - мешканець селища Любомль.
Волинянину повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.
Його прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 180-185 см., середньої статури, обличчя прямокутне, брови прямі, губи товсті. Волосся пряме, коротке, темного кольору.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 0991420382 або «102».
Конфіденційність гарантується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Зазначають, що чоловік - мешканець селища Любомль.
Волинянину повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.
Його прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 180-185 см., середньої статури, обличчя прямокутне, брови прямі, губи товсті. Волосся пряме, коротке, темного кольору.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 0991420382 або «102».
Конфіденційність гарантується.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Інтерпол розшукує волинянина-вбивцю. ФОТО
Сьогодні, 14:48
У луцькому «Промені» покажуть спектакль Шекспіра*
Сьогодні, 14:47
Знайшовся священик, який зник у Луцьку
Сьогодні, 14:22
Вдарив, а тоді «обчистив»: на Волині засудили крадія
Сьогодні, 14:00