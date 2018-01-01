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Інтерпол розшукує волинянина-вбивцю. ФОТО

Інтерпол розшукує волинянина-вбивцю. ФОТО
Волинські правоохоронці розшукують Богдана Олександра Анатолійовича, 1984 року народження, який переховується від суду.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Зазначають, що чоловік - мешканець селища Любомль.

Волинянину повідомили про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.

Його прикмети: на вигляд 30-35 років, зріст 180-185 см., середньої статури, обличчя прямокутне, брови прямі, губи товсті. Волосся пряме, коротке, темного кольору.

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 0991420382 або «102».

Конфіденційність гарантується.
Інтерпол розшукує волинянина-вбивцю. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь, поліція, Інтерпол
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