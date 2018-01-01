Аварія у Луцьку: зіткнулись Mercedes і Opel
Сьогодні, 16:52
У Луцьку поблизу Київського майдану зіткнулися Mercedes і Opel.
Аварія сталася після обіду 11 червня, - інформує Район.Луцьк.
Авто отримали незначні механічні пошкодження, тож поліцію на місце пригоди не викликали.
Рух проспектом Волі був дещо ускладненим.
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Аварія сталася після обіду 11 червня, - інформує Район.Луцьк.
Авто отримали незначні механічні пошкодження, тож поліцію на місце пригоди не викликали.
Рух проспектом Волі був дещо ускладненим.
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