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Аварія у Луцьку: зіткнулись Mercedes і Opel

Аварія у Луцьку: зіткнулись Mercedes і Opel
У Луцьку поблизу Київського майдану зіткнулися Mercedes і Opel.

Аварія сталася після обіду 11 червня, - інформує Район.Луцьк.

Авто отримали незначні механічні пошкодження, тож поліцію на місце пригоди не викликали.

Рух проспектом Волі був дещо ускладненим.

Аварія у Луцьку: зіткнулись Mercedes і Opel
Аварія у Луцьку: зіткнулись Mercedes і Opel

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Теги: аварія, Луцьк
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