Аварія у Луцьку: зіткнулись Mercedes і Opel





Аварія сталася після обіду 11 червня, - інформує



Авто отримали незначні механічні пошкодження, тож поліцію на місце пригоди не викликали.



Рух проспектом Волі був дещо ускладненим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку поблизу Київського майдану зіткнулися Mercedes і Opel.Аварія сталася після обіду 11 червня, - інформує Район.Луцьк Авто отримали незначні механічні пошкодження, тож поліцію на місце пригоди не викликали.Рух проспектом Волі був дещо ускладненим.

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