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У маршрутці на Волині у спеку включили опалення

У маршрутці на Волині у спеку включили опалення
В автобусі сполученням Володимир-Волинський – Свійчів при 27-градусній спеці працювало опалення.

Про це у Facebook написав журналіст Олексій Біянов.

«Тут нещодавно був пост про сервіс в автобусах. Ось дещо в продовження теми. Рейс Володимир-Волинський - Свійчів. І вгадайте що це? А це пластикові труби для обігріву. І вони таки працюють!!!! Навіть не зважаючи, що зараз літо і за вікном +27С. Я ледь не отримав опік. Ось вам і сервіс...» - ідеться в дописі Біянова.

На це повідомлення відреагував директор департаменту інфраструктури і туризму ОДА В автобусі сполученням Володимир-Волинський – Свійчів при 27-градусній спеці працювало опалення. Він попросив конкретику із зазначенням часу інциденту та номер автобуса.

«Цікаво, як вона пройшла ТО?» - зазначив Мирка.

У маршрутці на Волині у спеку включили опалення

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Теги: автобус, Волинь
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