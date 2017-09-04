У маршрутці на Волині у спеку включили опалення
Сьогодні, 22:51
В автобусі сполученням Володимир-Волинський – Свійчів при 27-градусній спеці працювало опалення.
Про це у Facebook написав журналіст Олексій Біянов.
«Тут нещодавно був пост про сервіс в автобусах. Ось дещо в продовження теми. Рейс Володимир-Волинський - Свійчів. І вгадайте що це? А це пластикові труби для обігріву. І вони таки працюють!!!! Навіть не зважаючи, що зараз літо і за вікном +27С. Я ледь не отримав опік. Ось вам і сервіс...» - ідеться в дописі Біянова.
На це повідомлення відреагував директор департаменту інфраструктури і туризму ОДА В автобусі сполученням Володимир-Волинський – Свійчів при 27-градусній спеці працювало опалення. Він попросив конкретику із зазначенням часу інциденту та номер автобуса.
«Цікаво, як вона пройшла ТО?» - зазначив Мирка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у Facebook написав журналіст Олексій Біянов.
«Тут нещодавно був пост про сервіс в автобусах. Ось дещо в продовження теми. Рейс Володимир-Волинський - Свійчів. І вгадайте що це? А це пластикові труби для обігріву. І вони таки працюють!!!! Навіть не зважаючи, що зараз літо і за вікном +27С. Я ледь не отримав опік. Ось вам і сервіс...» - ідеться в дописі Біянова.
На це повідомлення відреагував директор департаменту інфраструктури і туризму ОДА В автобусі сполученням Володимир-Волинський – Свійчів при 27-градусній спеці працювало опалення. Він попросив конкретику із зазначенням часу інциденту та номер автобуса.
«Цікаво, як вона пройшла ТО?» - зазначив Мирка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У маршрутці на Волині у спеку включили опалення
Сьогодні, 22:51
Волинь отримає 730 тисяч євро на пожежну безпеку
Сьогодні, 22:19
Аварія в Луцьку: фура «притиснула» легкову машину
Сьогодні, 21:56
Власник закриває популярний нічний клуб у Луцьку
Сьогодні, 21:37