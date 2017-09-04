У маршрутці на Волині у спеку включили опалення

В автобусі сполученням Володимир-Волинський – Свійчів при 27-градусній спеці працювало опалення.Про це у Facebook написав журналіст«Тут нещодавно був пост про сервіс в автобусах. Ось дещо в продовження теми. Рейс Володимир-Волинський - Свійчів. І вгадайте що це? А це пластикові труби для обігріву. І вони таки працюють!!!! Навіть не зважаючи, що зараз літо і за вікном +27С. Я ледь не отримав опік. Ось вам і сервіс...» - ідеться в дописі Біянова.На це повідомлення відреагував директор департаменту інфраструктури і туризму ОДА В автобусі сполученням Володимир-Волинський – Свійчів при 27-градусній спеці працювало опалення. Він попросив конкретику із зазначенням часу інциденту та номер автобуса.«Цікаво, як вона пройшла ТО?» - зазначив Мирка.