В очікуванні штрафів: лучани скуповують індивідуальні смітники

У Луцьку господарі 27 домоволодінь вулиці Володимирської та її прилеглих вуличок придбали або взяли участь в програмі щодо індивідуальних контейнерів для сміття.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Зробили вони це під час виїзної зустрічі працівниками ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс», яку організували муніципали. Дехто купував відразу за повну вартість, втім більшість громадян скористалися програмою пілотного проекту щодо придбання індивідуальних контейнерів для збору сміття у приватних домоволодіннях та оформили дворічну розстрочку.Ті, хто не зміг чи не встиг придбати сміттєві контейнери нині, можуть це зробити найближчої п'ятниці, починаючи з 18:00. Реалізовуватимуть їх поблизу бетонних блоків на вулиці Володимирській, 28.Детальнішу інформацію про придбання індивідуальних контейнерів для збору сміття можна отримати за телефоном гарячої лінії «Групи швидкого реагування» департаменту муніципальної варти Луцька 067-0000-679.Нагадаємо, із 20 червня муніципализа відсутність такого контейнера.