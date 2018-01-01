Поліція і військові «прочесали» півміста у пошуках зниклого чоловіка

пішов з дому по ягоди і не повернувся.



Поліцейські та військові «прочесали», де міг перебувати зниклий чоловік, - повідомляє



Спільними зусиллями місцевих поліцейських, військових та представників міської та районної влади велися пошуки зниклого літнього володимирчанина, мешканця селища цегельного заводу.



Військові, поліціанти та цивільні оглянули та «прочесали» всі місця, які знаходяться неподалік місцевості, куди 9 червня попрямував зниклий чоловік. Також детально обстежили територію кар'єрів, розташованих неподалік. На жаль, не знайшли ні самого чоловіка, ні людей, з якими він міг зустрічатися того дня.



Нагадаємо, літній чоловік ще в суботу вранці пішов, нібито, за ягодами до лісу поблизу Маркелівки, Поничева чи Когильного, проте з того часу його більше ніхто не бачив.



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