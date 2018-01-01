На Харківщині пітбулі посеред вулиці пошматували чоловіка





Про це йдеться в сюжеті



Жахливі кадри зафіксувала камера спостереження. Постраждалий Ігор Агарков стверджує, що просто ішов у власних справах, коли з-під паркану вибігли пси та почали на нього нападати.



"Притиснувся до паркану, руки виставляв – відбивався. Щоби не звалили, я розумів, що якщо впасти – це кінець", - розповів чоловік. Він зараз перебуває на лікарняному ліжку – собаки просто повидирали з його тіла шматки плоті.



Сусіди кажуть, що намагалися допомогти Ігорю, але собаки немов не відчували болю – в них кидали камінням, а вони продовжували стрибати на чоловіка.



"Кричали: Ігоре, не падай! Якби впав, його б за горло одразу. Дядя Коля на "Газелі" - машиною відбивали, тоді вони повтікали", - каже свідок подій Раїса Нищеглод. Обурені місцеві жителі нарікають, що це далеко не перша проблема від бійцівських собак одного і того ж власника. Його люди звинувачують у тому, що пітбулів нацьковують спеціально.



На власника тварин уже писали заяви, але торік він відбувся штрафом.



"Він відчуває безкарність. Ходить, сміється, знущається з нас. Каже: я вас швидше постріляю, ніж приберуть моїх собак", - розповіла місцева жителька Наталія Шитова.



Господар Сергій Стаханов із тим, що його тварини небезпечні, категорично не погоджується.



"Мене не було вдома. Я собак не нацьковував. Собаки адекватні", - запевняє він і розповідає, що вигулює пітбулів без намордників і повідця, бо пси ідеально виконують усі команди та не виявляють агресії.



Налякані місцеві жителі запевненням Сергія не вірять і вимагають собак вилучити. Але в поліції кажуть, що зробити це можна лише за рішенням суду. За ситуацію з постраждалим перехожим господарю тварин загрожує штраф і 2 роки позбавлення волі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Дергачі біля Харкова двоє пітбультер'єрів напали на чоловіка просто посеред вулиці. Десять хвилин вони шматували свою жертву, а очевидці не могли відігнати собак від чоловіка.Про це йдеться в сюжеті ТСН Жахливі кадри зафіксувала камера спостереження. Постраждалийстверджує, що просто ішов у власних справах, коли з-під паркану вибігли пси та почали на нього нападати."Притиснувся до паркану, руки виставляв – відбивався. Щоби не звалили, я розумів, що якщо впасти – це кінець", - розповів чоловік. Він зараз перебуває на лікарняному ліжку – собаки просто повидирали з його тіла шматки плоті.Сусіди кажуть, що намагалися допомогти Ігорю, але собаки немов не відчували болю – в них кидали камінням, а вони продовжували стрибати на чоловіка."Кричали: Ігоре, не падай! Якби впав, його б за горло одразу. Дядя Коля на "Газелі" - машиною відбивали, тоді вони повтікали", - каже свідок подій Раїса Нищеглод. Обурені місцеві жителі нарікають, що це далеко не перша проблема від бійцівських собак одного і того ж власника. Його люди звинувачують у тому, що пітбулів нацьковують спеціально.На власника тварин уже писали заяви, але торік він відбувся штрафом."Він відчуває безкарність. Ходить, сміється, знущається з нас. Каже: я вас швидше постріляю, ніж приберуть моїх собак", - розповіла місцева жителька Наталія Шитова.Господар Сергій Стаханов із тим, що його тварини небезпечні, категорично не погоджується."Мене не було вдома. Я собак не нацьковував. Собаки адекватні", - запевняє він і розповідає, що вигулює пітбулів без намордників і повідця, бо пси ідеально виконують усі команди та не виявляють агресії.Налякані місцеві жителі запевненням Сергія не вірять і вимагають собак вилучити. Але в поліції кажуть, що зробити це можна лише за рішенням суду. За ситуацію з постраждалим перехожим господарю тварин загрожує штраф і 2 роки позбавлення волі.

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