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На Харківщині пітбулі посеред вулиці пошматували чоловіка

На Харківщині пітбулі посеред вулиці пошматували чоловіка
У місті Дергачі біля Харкова двоє пітбультер'єрів напали на чоловіка просто посеред вулиці. Десять хвилин вони шматували свою жертву, а очевидці не могли відігнати собак від чоловіка.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Жахливі кадри зафіксувала камера спостереження. Постраждалий Ігор Агарков стверджує, що просто ішов у власних справах, коли з-під паркану вибігли пси та почали на нього нападати.

"Притиснувся до паркану, руки виставляв – відбивався. Щоби не звалили, я розумів, що якщо впасти – це кінець", - розповів чоловік. Він зараз перебуває на лікарняному ліжку – собаки просто повидирали з його тіла шматки плоті.

Сусіди кажуть, що намагалися допомогти Ігорю, але собаки немов не відчували болю – в них кидали камінням, а вони продовжували стрибати на чоловіка.

"Кричали: Ігоре, не падай! Якби впав, його б за горло одразу. Дядя Коля на "Газелі" - машиною відбивали, тоді вони повтікали", - каже свідок подій Раїса Нищеглод. Обурені місцеві жителі нарікають, що це далеко не перша проблема від бійцівських собак одного і того ж власника. Його люди звинувачують у тому, що пітбулів нацьковують спеціально.

На власника тварин уже писали заяви, але торік він відбувся штрафом.

"Він відчуває безкарність. Ходить, сміється, знущається з нас. Каже: я вас швидше постріляю, ніж приберуть моїх собак", - розповіла місцева жителька Наталія Шитова.

Господар Сергій Стаханов із тим, що його тварини небезпечні, категорично не погоджується.

"Мене не було вдома. Я собак не нацьковував. Собаки адекватні", - запевняє він і розповідає, що вигулює пітбулів без намордників і повідця, бо пси ідеально виконують усі команди та не виявляють агресії.

Налякані місцеві жителі запевненням Сергія не вірять і вимагають собак вилучити. Але в поліції кажуть, що  зробити це можна лише за рішенням суду. За ситуацію з постраждалим перехожим господарю тварин загрожує штраф і 2 роки позбавлення волі.


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Теги: пітбуль, травма
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