Волинянин кидав на гроші людей, обіцяючи документи для виїзду в Польщу
Сьогодні, 15:52
Волинянина, який обіцяв людям документи для виїзду до Польщі, підозрюють у шахрайстві.
Так, неодноразово судимий 29-річний мешканець села Борохів Ківерцівського району, повідомляючи телефоном громадянам неправдиву інформацію про оформлення документів для виїзду в Польщу, заволодівав коштами потерпілих, - повідомляє прес-служба волинської прокуратури.
У квітні-липні 2016 року він таким чином ошукав трьох волинян, заволодівши понад 11 тисячами гривень.
Нині зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні шахрайств.
Встановлюється причетність чоловіка до скоєння інших аналогічних злочинів.
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Так, неодноразово судимий 29-річний мешканець села Борохів Ківерцівського району, повідомляючи телефоном громадянам неправдиву інформацію про оформлення документів для виїзду в Польщу, заволодівав коштами потерпілих, - повідомляє прес-служба волинської прокуратури.
У квітні-липні 2016 року він таким чином ошукав трьох волинян, заволодівши понад 11 тисячами гривень.
Нині зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні шахрайств.
Встановлюється причетність чоловіка до скоєння інших аналогічних злочинів.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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