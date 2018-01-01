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Волинянин кидав на гроші людей, обіцяючи документи для виїзду в Польщу

Волинянин кидав на гроші людей, обіцяючи документи для виїзду в Польщу
Волинянина, який обіцяв людям документи для виїзду до Польщі, підозрюють у шахрайстві.

Так, неодноразово судимий 29-річний мешканець села Борохів Ківерцівського району, повідомляючи телефоном громадянам неправдиву інформацію про оформлення документів для виїзду в Польщу, заволодівав коштами потерпілих, - повідомляє прес-служба волинської прокуратури.

У квітні-липні 2016 року він таким чином ошукав трьох волинян, заволодівши понад 11 тисячами гривень.

Нині зловмиснику повідомили про підозру у вчиненні шахрайств.

Встановлюється причетність чоловіка до скоєння інших аналогічних злочинів.

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Теги: кримінал, шахрайство, Польща, прокуратура
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