Муніципали погрожують «адмінкою» за гілля чи будсміття
Сьогодні, 21:42
Муніципали нагадали лучанам, що гілки дерев чи будівельне сміття потрібно вивозити на полігон твердих побутових відходів.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Чиновники нагадали громадянам, керівникам ОСББ та бюджетних установ, організацій, а також суб’єктам підприємницької діяльності, що будівельне сміття чи гілля дерев необхідно вивозити на полігон твердих побутових відходів. А ось складати поблизу будинків, офісних приміщень чи смітників – заборонено. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність.
Найкращий спосіб уникнути покарання – самостійно вивезти будівельні відходи на сміттєзвалище в село Брище або укласти договір з комунальним підприємством ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс».
Детальну інформацію можна отримати у відділі заключення договорів даного підприємства за номером телефону (0332) 24-55-27 або укласти договір безпосередньо на звалищі.
Довідково:
Тарифи на вивантаження будівельного сміття на полігоні твердих побутових відходів в Брищі: для фізичних осіб – 73,84 грн за 1 тонну; для бюджетних установ – 75,95 грн за 1 тонну; для юридичних осіб – 93,26 грн за 1 тонну.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Чиновники нагадали громадянам, керівникам ОСББ та бюджетних установ, організацій, а також суб’єктам підприємницької діяльності, що будівельне сміття чи гілля дерев необхідно вивозити на полігон твердих побутових відходів. А ось складати поблизу будинків, офісних приміщень чи смітників – заборонено. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність.
Найкращий спосіб уникнути покарання – самостійно вивезти будівельні відходи на сміттєзвалище в село Брище або укласти договір з комунальним підприємством ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс».
Детальну інформацію можна отримати у відділі заключення договорів даного підприємства за номером телефону (0332) 24-55-27 або укласти договір безпосередньо на звалищі.
Довідково:
Тарифи на вивантаження будівельного сміття на полігоні твердих побутових відходів в Брищі: для фізичних осіб – 73,84 грн за 1 тонну; для бюджетних установ – 75,95 грн за 1 тонну; для юридичних осіб – 93,26 грн за 1 тонну.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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http://www.volynpost.com/news/114896-na-shodi-vid-kuli-snajpera-zagynuv-volynianyn
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