Муніципали погрожують «адмінкою» за гілля чи будсміття

Муніципали нагадали лучанам, що гілки дерев чи будівельне сміття потрібно вивозити на полігон твердих побутових відходів.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Чиновники нагадали громадянам, керівникам ОСББ та бюджетних установ, організацій, а також суб’єктам підприємницької діяльності, що будівельне сміття чи гілля дерев необхідно вивозити на полігон твердих побутових відходів. А ось складати поблизу будинків, офісних приміщень чи смітників – заборонено. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність.Найкращий спосіб уникнути покарання – самостійно вивезти будівельні відходи на сміттєзвалище в село Брище або укласти договір з комунальним підприємством ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс».Детальну інформацію можна отримати у відділі заключення договорів даного підприємства за номером телефону (0332) 24-55-27 або укласти договір безпосередньо на звалищі.Тарифи на вивантаження будівельного сміття на полігоні твердих побутових відходів в Брищі: для фізичних осіб – 73,84 грн за 1 тонну; для бюджетних установ – 75,95 грн за 1 тонну; для юридичних осіб – 93,26 грн за 1 тонну.