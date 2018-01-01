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Муніципали погрожують «адмінкою» за гілля чи будсміття

Муніципали погрожують «адмінкою» за гілля чи будсміття
Муніципали нагадали лучанам, що гілки дерев чи будівельне сміття потрібно вивозити на полігон твердих побутових відходів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Чиновники нагадали громадянам, керівникам ОСББ та бюджетних установ, організацій, а також суб’єктам підприємницької діяльності, що будівельне сміття чи гілля дерев необхідно вивозити на полігон твердих побутових відходів. А ось складати поблизу будинків, офісних приміщень чи смітників – заборонено. За такі дії передбачена адміністративна відповідальність.

Найкращий спосіб уникнути покарання – самостійно вивезти будівельні відходи на сміттєзвалище в село Брище або укласти договір з комунальним підприємством ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс».

Детальну інформацію можна отримати у відділі заключення договорів даного підприємства за номером телефону (0332) 24-55-27 або укласти договір безпосередньо на звалищі.

Довідково:

Тарифи на вивантаження будівельного сміття на полігоні твердих побутових відходів в Брищі: для фізичних осіб – 73,84 грн за 1 тонну; для бюджетних установ – 75,95 грн за 1 тонну; для юридичних осіб – 93,26 грн за 1 тонну.


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Теги: сміття, Луцьк
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Коментарі 3
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Хай їдуть туди
http://www.volynpost.com/news/114896-na-shodi-vid-kuli-snajpera-zagynuv-volynianyn
Штрафувати людей!
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А не обкакаються від своїх погроз? Діяльність муніципальної варти незаконна! Закон не прийнято, усі дії Сиротинської та її посіпак за межами правового поля. Люди, гоніть їх драним віником до біса.
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на всю голівоньку того...
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