вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО

Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО
Лучанин Сергій Корнійчук скаржиться на мотлох у дворі біля гуртожитків на вулиці Ландау, 3.

За словами чоловіка, два гуртожитки знаходяться в оренді цукрового заводу. У дворі ж розкидані поліетиленові пакети, пляшки, тушки мертвих ворон, а скошену вже давно траву не прибирають. Окрім того, у дворі ходять кури, яких, на переконання Сергія Корнійчука, тримає на подвір'ї керівник так званого "ЖЕКу", який опікується цією територією, комендант гуртожитків Матвій Веремейчик.

"Він тих курей тримає і змушує своїх підлеглих їх випасати. Оце вони всі тільки навколо тих курей ходять, а не займаються прибиранням двору. За що їм платять, за випас курей?" - обурюється лучанин. Він додає, що боїться за свою доньку та інших місцевих дітей, які змушені гратися на подвір'ї в умовах антисанітарії серед тушок птахів та їхнього посліду.

Натомість Матвій Веремейчик каже, що до нього ніхто з мешканців гуртожитків зі скаргами не звертався і наголошує, що звинувачення про примус пасти курей - смішне. Двір, за його словами, прибирають постійно, а зі зграями ворон нічого вдіяти не можуть, зауважив комендант.

"Ми зрізали гілля з гніздами, але ж тих ворон не постріляєш", - бідкається чоловік.

"Як можна змусити випасати курей? Та це ж смішно! Беремо на повідок їх і пасемо? Він сам нещодавно тут тримав курей і ніхто ж нічого не казав", - зазначив двірник Іван Качмар.

Підтримав коменданта й настоятель місцевого храму отець Василь. Мовляв, 30 років знає Матвія Веремейчика і ще ніхто на його роботу не нарікав.

"Гріх на нього жалітися", - підсумував священик.

Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО
Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО
Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО
Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО
Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО
Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО
Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО
Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО
Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО
Сарайчик з курми
Сарайчик з курми
Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО
Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО
Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО
Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО
Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО
Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО
Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО
Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО
Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО
Двірник Іван Качмар
Двірник Іван Качмар
Матвій Веремейчик та отець Василь
Матвій Веремейчик та отець Василь

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: сміття, Луцьк, ворони, послід
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У FigliMigli – безлімітний тариф*
Сьогодні, 20:21
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 14 червня
Сьогодні, 20:00
Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО
Сьогодні, 19:57
Підозрюваного у вбивстві Литкіної залишили під вартою
Сьогодні, 19:46
У Ковелі через кір поменшало дітей у пришкільних таборах
Сьогодні, 19:12
Схожі новини
Муніципали погрожують «адмінкою» за гілля чи будсміття Муніципали погрожують «адмінкою» за гілля чи будсміття
12 червень, 21:42
Із луцьких дворів не вивозять гори пластику Із луцьких дворів не вивозять гори пластику
12 червень, 09:04
Немає баку — штраф: у Луцьку «каратимуть» жителів приватного сектору. ВІДЕО Немає баку — штраф: у Луцьку «каратимуть» жителів приватного сектору. ВІДЕО
09 червень, 09:37
«Картина маслом»: п'янички залишили купу пляшок біля луцького театру. ФОТО «Картина маслом»: п'янички залишили купу пляшок біля луцького театру. ФОТО
04 червень, 14:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Відгородили, як вбивць і рецидивістів: на Волині - конфлікт між прикордонниками і селянами
12 червень, 11:36
 1
У FigliMigli – безлімітний тариф*
Сьогодні, 20:21
 0
«Супернова» — це проект, який змінив стереотипи якості житла, — Андрій Разумовський*
Сьогодні, 20:02
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 14 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО
Сьогодні, 19:57
 0
Медіа
відео
1/8