Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО

Сарайчик з курми

Двірник Іван Качмар

Матвій Веремейчик та отець Василь

Лучанинскаржиться на мотлох у дворі біля гуртожитків на вулиці Ландау, 3.За словами чоловіка, два гуртожитки знаходяться в оренді цукрового заводу. У дворі ж розкидані поліетиленові пакети, пляшки, тушки мертвих ворон, а скошену вже давно траву не прибирають. Окрім того, у дворі ходять кури, яких, на переконання Сергія Корнійчука, тримає на подвір'ї керівник так званого "ЖЕКу", який опікується цією територією, комендант гуртожитків"Він тих курей тримає і змушує своїх підлеглих їх випасати. Оце вони всі тільки навколо тих курей ходять, а не займаються прибиранням двору. За що їм платять, за випас курей?" - обурюється лучанин. Він додає, що боїться за свою доньку та інших місцевих дітей, які змушені гратися на подвір'ї в умовах антисанітарії серед тушок птахів та їхнього посліду.Натомість Матвій Веремейчик каже, що до нього ніхто з мешканців гуртожитків зі скаргами не звертався і наголошує, що звинувачення про примус пасти курей - смішне. Двір, за його словами, прибирають постійно, а зі зграями ворон нічого вдіяти не можуть, зауважив комендант."Ми зрізали гілля з гніздами, але ж тих ворон не постріляєш", - бідкається чоловік."Як можна змусити випасати курей? Та це ж смішно! Беремо на повідок їх і пасемо? Він сам нещодавно тут тримав курей і ніхто ж нічого не казав", - зазначив двірникПідтримав коменданта й настоятель місцевого храму отець. Мовляв, 30 років знає Матвія Веремейчика і ще ніхто на його роботу не нарікав."Гріх на нього жалітися", - підсумував священик.