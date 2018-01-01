Тушки ворон і курячий послід: лучанин нарікає на безлад поблизу гуртожитків. ФОТО
Сьогодні, 19:57
Лучанин Сергій Корнійчук скаржиться на мотлох у дворі біля гуртожитків на вулиці Ландау, 3.
За словами чоловіка, два гуртожитки знаходяться в оренді цукрового заводу. У дворі ж розкидані поліетиленові пакети, пляшки, тушки мертвих ворон, а скошену вже давно траву не прибирають. Окрім того, у дворі ходять кури, яких, на переконання Сергія Корнійчука, тримає на подвір'ї керівник так званого "ЖЕКу", який опікується цією територією, комендант гуртожитків Матвій Веремейчик.
"Він тих курей тримає і змушує своїх підлеглих їх випасати. Оце вони всі тільки навколо тих курей ходять, а не займаються прибиранням двору. За що їм платять, за випас курей?" - обурюється лучанин. Він додає, що боїться за свою доньку та інших місцевих дітей, які змушені гратися на подвір'ї в умовах антисанітарії серед тушок птахів та їхнього посліду.
Натомість Матвій Веремейчик каже, що до нього ніхто з мешканців гуртожитків зі скаргами не звертався і наголошує, що звинувачення про примус пасти курей - смішне. Двір, за його словами, прибирають постійно, а зі зграями ворон нічого вдіяти не можуть, зауважив комендант.
"Ми зрізали гілля з гніздами, але ж тих ворон не постріляєш", - бідкається чоловік.
"Як можна змусити випасати курей? Та це ж смішно! Беремо на повідок їх і пасемо? Він сам нещодавно тут тримав курей і ніхто ж нічого не казав", - зазначив двірник Іван Качмар.
Підтримав коменданта й настоятель місцевого храму отець Василь. Мовляв, 30 років знає Матвія Веремейчика і ще ніхто на його роботу не нарікав.
"Гріх на нього жалітися", - підсумував священик.
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За словами чоловіка, два гуртожитки знаходяться в оренді цукрового заводу. У дворі ж розкидані поліетиленові пакети, пляшки, тушки мертвих ворон, а скошену вже давно траву не прибирають. Окрім того, у дворі ходять кури, яких, на переконання Сергія Корнійчука, тримає на подвір'ї керівник так званого "ЖЕКу", який опікується цією територією, комендант гуртожитків Матвій Веремейчик.
"Він тих курей тримає і змушує своїх підлеглих їх випасати. Оце вони всі тільки навколо тих курей ходять, а не займаються прибиранням двору. За що їм платять, за випас курей?" - обурюється лучанин. Він додає, що боїться за свою доньку та інших місцевих дітей, які змушені гратися на подвір'ї в умовах антисанітарії серед тушок птахів та їхнього посліду.
Натомість Матвій Веремейчик каже, що до нього ніхто з мешканців гуртожитків зі скаргами не звертався і наголошує, що звинувачення про примус пасти курей - смішне. Двір, за його словами, прибирають постійно, а зі зграями ворон нічого вдіяти не можуть, зауважив комендант.
"Ми зрізали гілля з гніздами, але ж тих ворон не постріляєш", - бідкається чоловік.
"Як можна змусити випасати курей? Та це ж смішно! Беремо на повідок їх і пасемо? Він сам нещодавно тут тримав курей і ніхто ж нічого не казав", - зазначив двірник Іван Качмар.
Підтримав коменданта й настоятель місцевого храму отець Василь. Мовляв, 30 років знає Матвія Веремейчика і ще ніхто на його роботу не нарікав.
"Гріх на нього жалітися", - підсумував священик.
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