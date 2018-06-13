Неподалік місця відпочинку на Волині виникло сміттєзвалище





Про це повідомляє



Звалище, яке існує вже понад 20 років, тільки збільшується. Це місце жителі називають кар’єрами. Там колись видобували пісок для будівництва, згодом утворилась водойма, біля якої й досі проводять дозвілля відпочивальники.



Зі слів очевидців, сміття стає дедалі більше, але ніхто нічого не робить. Окрім того, воно перетворилося на певний вид заробітку. Бо там можна побачити людей, котрі збирають пляшки, макулатуру.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Острівок, яке належить до Зимнівської ОТГ, уже понад 20 років існує сміттєзвалище.Про це повідомляє Володимир Медіа Звалище, яке існує вже понад 20 років, тільки збільшується. Це місце жителі називають кар’єрами. Там колись видобували пісок для будівництва, згодом утворилась водойма, біля якої й досі проводять дозвілля відпочивальники.Зі слів очевидців, сміття стає дедалі більше, але ніхто нічого не робить. Окрім того, воно перетворилося на певний вид заробітку. Бо там можна побачити людей, котрі збирають пляшки, макулатуру.

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