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Піротехніки знищили гранату, яку волинянин знайшов біля хати

Піротехніки знищили гранату, яку волинянин знайшов біля хати
На Волині працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення знешкодили боєприпаси, виявлені населенням у Володимир-Волинському та Турійському районах.

Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.

Зокрема мешканець села Задиби Турійського району виявив на присадибній ділянці підозрілий предмет. Чоловік не став зачіпати знахідку, а повідомив рятувальників за номером 101. Піротехніки кваліфікували знахідку як гранату Ф-1 й вилучили її, а також обстежили суміжну територію, та констатували, що більше небезпечних предметів там немає.

Таож піротехніки працювали поблизу села Федорівка Володимир-Волинського району, де неподалік озера Лісне громадяни виявили предмети, схожі на боєприпаси. З’ясувалося, що це два артилерійські снаряди калібру 122 міліметри.

Усі вибухонебезпечні предмети були знешкоджені у спеціально відведених місцях у встановленому порядку.


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Теги: боєприпаси, Волинь
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