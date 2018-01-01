Піротехніки знищили гранату, яку волинянин знайшов біля хати
Сьогодні, 01:00
На Волині працівники групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення знешкодили боєприпаси, виявлені населенням у Володимир-Волинському та Турійському районах.
Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.
Зокрема мешканець села Задиби Турійського району виявив на присадибній ділянці підозрілий предмет. Чоловік не став зачіпати знахідку, а повідомив рятувальників за номером 101. Піротехніки кваліфікували знахідку як гранату Ф-1 й вилучили її, а також обстежили суміжну територію, та констатували, що більше небезпечних предметів там немає.
Таож піротехніки працювали поблизу села Федорівка Володимир-Волинського району, де неподалік озера Лісне громадяни виявили предмети, схожі на боєприпаси. З’ясувалося, що це два артилерійські снаряди калібру 122 міліметри.
Усі вибухонебезпечні предмети були знешкоджені у спеціально відведених місцях у встановленому порядку.
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Про це повідомили в управлінні ДСНС в області.
Зокрема мешканець села Задиби Турійського району виявив на присадибній ділянці підозрілий предмет. Чоловік не став зачіпати знахідку, а повідомив рятувальників за номером 101. Піротехніки кваліфікували знахідку як гранату Ф-1 й вилучили її, а також обстежили суміжну територію, та констатували, що більше небезпечних предметів там немає.
Таож піротехніки працювали поблизу села Федорівка Володимир-Волинського району, де неподалік озера Лісне громадяни виявили предмети, схожі на боєприпаси. З’ясувалося, що це два артилерійські снаряди калібру 122 міліметри.
Усі вибухонебезпечні предмети були знешкоджені у спеціально відведених місцях у встановленому порядку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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