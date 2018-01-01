Військовим на Волині передали 4 автомобілі
Сьогодні, 07:10
На Волині військовим у зону проведення ООС для виконання бойових завдань передали чотири автомобілі.
Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Увесь транспорт – з конфіскату, - розповіли працівники управління юстиції.
Військові протестують машини на справність.
За словами капітана Олександра Бондаренка, за допомогою цих машин можна, наприклад, виконати розвідку місцевості.
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Про це повідомляє ВРД НСТУ.
Увесь транспорт – з конфіскату, - розповіли працівники управління юстиції.
Військові протестують машини на справність.
За словами капітана Олександра Бондаренка, за допомогою цих машин можна, наприклад, виконати розвідку місцевості.
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