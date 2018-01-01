вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Військовим на Волині передали 4 автомобілі

Військовим на Волині передали 4 автомобілі
На Волині військовим у зону проведення ООС для виконання бойових завдань передали чотири автомобілі.

Про це повідомляє ВРД НСТУ.

Увесь транспорт – з конфіскату, - розповіли працівники управління юстиції.

Військові протестують машини на справність.

За словами капітана Олександра Бондаренка, за допомогою цих машин можна, наприклад, виконати розвідку місцевості.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: військові, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Військовим на Волині передали 4 автомобілі
Сьогодні, 07:10
Як у Європі: волинська лікарня отримала сучасне обладнання
Сьогодні, 06:20
Волинським пасічникам почали віддавати гроші за отруєних бджіл
Сьогодні, 04:56
У Ковелі оголосили війну потопам на міських вулицях
Сьогодні, 04:11
Небезпека квасу на розлив: на що звертати увагу при покупці
Сьогодні, 03:21
Схожі новини
Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади Військова прокуратура «дала спокій» бійцям волинської бригади
30 травень, 12:05
Савченко призначив відповідального за військовий облік на Волині Савченко призначив відповідального за військовий облік на Волині
22 травень, 08:00
Волинян закликають здати кров для військових Волинян закликають здати кров для військових
22 травень, 00:44
Міськрада Володимира не може облаштувати стежку біля військових частин Міськрада Володимира не може облаштувати стежку біля військових частин
03 травень, 22:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Військовим на Волині передали 4 автомобілі
Сьогодні, 07:10
 0
Як у Європі: волинська лікарня отримала сучасне обладнання
Сьогодні, 06:20
 0
Волинським пасічникам почали віддавати гроші за отруєних бджіл
Сьогодні, 04:56
 0
У Ковелі оголосили війну потопам на міських вулицях
Сьогодні, 04:11
 0
Небезпека квасу на розлив: на що звертати увагу при покупці
Сьогодні, 03:21
 0
Медіа
відео
1/8