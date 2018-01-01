Військовим на Волині передали 4 автомобілі





Про це повідомляє



Увесь транспорт – з конфіскату, - розповіли працівники управління юстиції.



Військові протестують машини на справність.



За словами капітана Олександра Бондаренка, за допомогою цих машин можна, наприклад, виконати розвідку місцевості.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині військовим у зону проведення ООС для виконання бойових завдань передали чотири автомобілі.Про це повідомляє ВРД НСТУ Увесь транспорт – з конфіскату, - розповіли працівники управління юстиції.Військові протестують машини на справність.За словами капітана, за допомогою цих машин можна, наприклад, виконати розвідку місцевості.

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