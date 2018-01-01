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Тоді і зараз: який вигляд має луцька вулиця через 40 років. ФОТО

Тоді і зараз: який вигляд має луцька вулиця через 40 років. ФОТО
У мережу Facebook потрапив знімок вулиці Ковельської 1970-х років.

Фотографією у спільноті Луцьк то є Луцьк поділився Андрій Білан.

Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило порівняти фотографії 1970-х та 2018 років.

Як видно на фотографії, у той час ще не було Центрального ринку та не росли дерева поруч з дорогою. Тому було чудово видно В'їзну вежу замку Любарта.
Тоді і зараз: який вигляд має луцька вулиця через 40 років. ФОТО


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Теги: фото, Ковельська, ретро фото
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Коментарі 1
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Хто має багато такого типу фото?Викладіть.Дуже цікаво порівняти.
Дякую.
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