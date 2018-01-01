Тоді і зараз: який вигляд має луцька вулиця через 40 років. ФОТО
Сьогодні, 12:30
У мережу Facebook потрапив знімок вулиці Ковельської 1970-х років.
Фотографією у спільноті Луцьк то є Луцьк поділився Андрій Білан.
Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило порівняти фотографії 1970-х та 2018 років.
Як видно на фотографії, у той час ще не було Центрального ринку та не росли дерева поруч з дорогою. Тому було чудово видно В'їзну вежу замку Любарта.
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Фотографією у спільноті Луцьк то є Луцьк поділився Андрій Білан.
Інформаційне агентство ВолиньPost вирішило порівняти фотографії 1970-х та 2018 років.
Як видно на фотографії, у той час ще не було Центрального ринку та не росли дерева поруч з дорогою. Тому було чудово видно В'їзну вежу замку Любарта.
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Дякую.