Судитимуть волинянку, яка за 100 доларів намагалась «купити» прокурора
Сьогодні, 11:15
На Волині судитимуть жінку, яка намагалася підкупити прокурора.
Як відомо, 26 березня цього року зловмисниця за 100 доларів намагалася вирішити з прокурором питання щодо не ініціювання ним зміни раніше обраного їй запобіжного заходу із домашнього арешту на тримання під вартою, - інформує прес-служба прокуратури області.
Про хабар прокурор повідомив керівництво, відтак правопорушницю було викрито і затримано в момент вчинення злочину.
Жінку обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди особі, що займає відповідальне становище).
Подальшу її долю вирішуватиме суд.
Зауважимо, що санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.
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Як відомо, 26 березня цього року зловмисниця за 100 доларів намагалася вирішити з прокурором питання щодо не ініціювання ним зміни раніше обраного їй запобіжного заходу із домашнього арешту на тримання під вартою, - інформує прес-служба прокуратури області.
Про хабар прокурор повідомив керівництво, відтак правопорушницю було викрито і затримано в момент вчинення злочину.
Жінку обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди особі, що займає відповідальне становище).
Подальшу її долю вирішуватиме суд.
Зауважимо, що санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Судили б тих, хто тисячі доларів дає, а не єдину сотню ледве нашкребли
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