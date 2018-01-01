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Судитимуть волинянку, яка за 100 доларів намагалась «купити» прокурора

Судитимуть волинянку, яка за 100 доларів намагалась «купити» прокурора
На Волині судитимуть жінку, яка намагалася підкупити прокурора.

Як відомо, 26 березня цього року зловмисниця за 100 доларів намагалася вирішити з прокурором питання щодо не ініціювання ним зміни раніше обраного їй запобіжного заходу із домашнього арешту на тримання під вартою, - інформує прес-служба прокуратури області.

Про хабар прокурор повідомив керівництво, відтак правопорушницю було викрито і затримано в момент вчинення злочину.

Жінку обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди особі, що займає відповідальне становище).

Подальшу її долю вирішуватиме суд.

Зауважимо, що санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.


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Теги: суд, хабар
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Коментарі 1
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Судили б тих, хто тисячі доларів дає, а не єдину сотню ледве нашкребли
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