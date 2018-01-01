Судитимуть волинянку, яка за 100 доларів намагалась «купити» прокурора

На Волині судитимуть жінку, яка намагалася підкупити прокурора.Як відомо, 26 березня цього року зловмисниця за 100 доларів намагалася вирішити з прокурором питання щодо не ініціювання ним зміни раніше обраного їй запобіжного заходу із домашнього арешту на тримання під вартою, - інформує прес-служба прокуратури області.Про хабар прокурор повідомив керівництво, відтак правопорушницю було викрито і затримано в момент вчинення злочину.Жінку обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (надання неправомірної вигоди особі, що займає відповідальне становище).Подальшу її долю вирішуватиме суд.Зауважимо, що санкція ч. 3 ст. 369 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.