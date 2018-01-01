Під Луцьком знайшли повішеним зниклого чоловіка
Сьогодні, 11:36
Мешканця села Баїв, який з середини травня перебував у розшуку, знайшли повішеним біля населеного пункту.
Про це повідомили місцеві мешканці, - інформує «Перший».
За їхніми словами, чоловік зник у другій декаді травня. Його оголосили в розшук.
14 червня тіло чоловіка виявили повішеним неподалік села на дереві.
Обставини смерті з’ясовує поліція.
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Про це повідомили місцеві мешканці, - інформує «Перший».
За їхніми словами, чоловік зник у другій декаді травня. Його оголосили в розшук.
14 червня тіло чоловіка виявили повішеним неподалік села на дереві.
Обставини смерті з’ясовує поліція.
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