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Під Луцьком знайшли повішеним зниклого чоловіка

Під Луцьком знайшли повішеним зниклого чоловіка
Мешканця села Баїв, який з середини травня перебував у розшуку, знайшли повішеним біля населеного пункту.

Про це повідомили місцеві мешканці, - інформує «Перший».

За їхніми словами, чоловік зник у другій декаді травня. Його оголосили в розшук.

14 червня тіло чоловіка виявили повішеним неподалік села на дереві.

Обставини смерті з’ясовує поліція.

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Теги: повісився, розшук, волинянин
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