Під Луцьком знайшли повішеним зниклого чоловіка





Про це повідомили місцеві мешканці, - інформує



За їхніми словами, чоловік зник у другій декаді травня. Його оголосили в розшук.



14 червня тіло чоловіка виявили повішеним неподалік села на дереві.



Обставини смерті з’ясовує поліція.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканця села Баїв, який з середини травня перебував у розшуку, знайшли повішеним біля населеного пункту.Про це повідомили місцеві мешканці, - інформує «Перший» За їхніми словами, чоловік зник у другій декаді травня. Його оголосили в розшук.14 червня тіло чоловіка виявили повішеним неподалік села на дереві.Обставини смерті з’ясовує поліція.

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