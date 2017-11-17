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У Луцьку затримали хлопця, який продавав штик-ніж

У Луцьку затримали хлопця, який продавав штик-ніж
У Луцьку сьогодні вранці, 15 червня, на вулиці Конякіна молодий чоловік намагався холодну зброю.

Так, напередодні поліцейські виявили оголошення в мережі інтернет про продаж штика-ножа, тож зателефонували потенційному продавцю і домовились про зустріч, - інформує Патрульна поліція Волині.

Однак спроба реалізації для хлопця виявилась невдалою, бо тут його чекали правоохоронці. Молодик повідомив, що ножа викопав у себе на городі і вирішив продати як антикваріат.

Даний предмет негайно вилучили на експертизу та встановлюватимуть, чи є він холодною зброєю.

Наразі з 21-річним порушником працює слідчий, який і визначить у подальшому міру покарання для нього.

У Луцьку затримали хлопця, який продавав штик-ніж
У Луцьку затримали хлопця, який продавав штик-ніж

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Теги: ніж, продаж, Луцьк
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