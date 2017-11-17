У Луцьку затримали хлопця, який продавав штик-ніж
Сьогодні, 12:28
У Луцьку сьогодні вранці, 15 червня, на вулиці Конякіна молодий чоловік намагався холодну зброю.
Так, напередодні поліцейські виявили оголошення в мережі інтернет про продаж штика-ножа, тож зателефонували потенційному продавцю і домовились про зустріч, - інформує Патрульна поліція Волині.
Однак спроба реалізації для хлопця виявилась невдалою, бо тут його чекали правоохоронці. Молодик повідомив, що ножа викопав у себе на городі і вирішив продати як антикваріат.
Даний предмет негайно вилучили на експертизу та встановлюватимуть, чи є він холодною зброєю.
Наразі з 21-річним порушником працює слідчий, який і визначить у подальшому міру покарання для нього.
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Так, напередодні поліцейські виявили оголошення в мережі інтернет про продаж штика-ножа, тож зателефонували потенційному продавцю і домовились про зустріч, - інформує Патрульна поліція Волині.
Однак спроба реалізації для хлопця виявилась невдалою, бо тут його чекали правоохоронці. Молодик повідомив, що ножа викопав у себе на городі і вирішив продати як антикваріат.
Даний предмет негайно вилучили на експертизу та встановлюватимуть, чи є він холодною зброєю.
Наразі з 21-річним порушником працює слідчий, який і визначить у подальшому міру покарання для нього.
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