Скатертина із доларів: на хабарі погорів адвокат
Сьогодні, 21:36
У Запоріжжі під час одержання хабара обсягом 25 тисяч доларів затримали адвоката.
Про це у соціальній мережі Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.
Чоловік одночасно є засновником і керівником одного з підприємств міста.
«Затриманий незаконно вимагав через родича судді у колегії суддів Господарського суду Запорізької області грошові кошти в розмірі 35 тисяч доларів США за неподання до Вищої ради правосуддя скарги щодо скоєного, на його думку, суддями дисциплінарного проступку, рішення яких у господарській справі скасовано апеляційною інстанцією», – повідомила Сарган.
Зараз готується повідомлення про підозру і клопотання до суду про обрання адвокату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави обсягом 1,5 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у соціальній мережі Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.
Чоловік одночасно є засновником і керівником одного з підприємств міста.
«Затриманий незаконно вимагав через родича судді у колегії суддів Господарського суду Запорізької області грошові кошти в розмірі 35 тисяч доларів США за неподання до Вищої ради правосуддя скарги щодо скоєного, на його думку, суддями дисциплінарного проступку, рішення яких у господарській справі скасовано апеляційною інстанцією», – повідомила Сарган.
Зараз готується повідомлення про підозру і клопотання до суду про обрання адвокату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави обсягом 1,5 мільйона гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Скатертина із доларів: на хабарі погорів адвокат
Сьогодні, 21:36
Над Луцьком злетіли повітряні кулі. ВІДЕО
Сьогодні, 21:31
Лучанин постраждав під час протистояння з копачами бурштину
Сьогодні, 21:08
У «Промені» святкуватимуть День тата. ФОТО*
Сьогодні, 20:13
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 16 і 17 червня
Сьогодні, 20:00