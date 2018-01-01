Скатертина із доларів: на хабарі погорів адвокат

У Запоріжжі під час одержання хабара обсягом 25 тисяч доларів затримали адвоката.Про це у соціальній мережі Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора УкраїниЧоловік одночасно є засновником і керівником одного з підприємств міста.«Затриманий незаконно вимагав через родича судді у колегії суддів Господарського суду Запорізької області грошові кошти в розмірі 35 тисяч доларів США за неподання до Вищої ради правосуддя скарги щодо скоєного, на його думку, суддями дисциплінарного проступку, рішення яких у господарській справі скасовано апеляційною інстанцією», – повідомила Сарган.Зараз готується повідомлення про підозру і клопотання до суду про обрання адвокату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави обсягом 1,5 мільйона гривень.