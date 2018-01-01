вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Скатертина із доларів: на хабарі погорів адвокат

Скатертина із доларів: на хабарі погорів адвокат
У Запоріжжі під час одержання хабара обсягом 25 тисяч доларів затримали адвоката.

Про це у соціальній мережі Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора України Лариса Сарган.

Чоловік одночасно є засновником і керівником одного з підприємств міста.

«Затриманий незаконно вимагав через родича судді у колегії суддів Господарського суду Запорізької області грошові кошти в розмірі 35 тисяч доларів США за неподання до Вищої ради правосуддя скарги щодо скоєного, на його думку, суддями дисциплінарного проступку, рішення яких у господарській справі скасовано апеляційною інстанцією», – повідомила Сарган.

Зараз готується повідомлення про підозру і клопотання до суду про обрання адвокату запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави обсягом 1,5 мільйона гривень.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: хабар
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від 5 до 11 дітей: у Ківерцях нагородили матерів-героїнь. ФОТО
Небезпечні пляжі Волині. Перелік
Безхатькові, який жив під сходами луцького будинку, знайшли місце проживання
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Скатертина із доларів: на хабарі погорів адвокат
Сьогодні, 21:36
Над Луцьком злетіли повітряні кулі. ВІДЕО
Сьогодні, 21:31
Лучанин постраждав під час протистояння з копачами бурштину
Сьогодні, 21:08
У «Промені» святкуватимуть День тата. ФОТО*
Сьогодні, 20:13
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 16 і 17 червня
Сьогодні, 20:00
Схожі новини
Судитимуть волинянку, яка за 100 доларів намагалась «купити» прокурора Судитимуть волинянку, яка за 100 доларів намагалась «купити» прокурора
Сьогодні, 11:15
Рівненський посадовець погорів на хабарі у 3 тисячі доларів. ФОТО Рівненський посадовець погорів на хабарі у 3 тисячі доларів. ФОТО
14 червень, 16:33
Суддю з Шацька, яку підозрюють у отриманні хабара, відсторонили від посади Суддю з Шацька, яку підозрюють у отриманні хабара, відсторонили від посади
14 червень, 16:22
На Волині оштрафували посадовицю, яка вимагала хабар На Волині оштрафували посадовицю, яка вимагала хабар
11 червень, 05:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Політичний стартап: РПЛ на Волині
Сьогодні, 11:11
 1
Скатертина із доларів: на хабарі погорів адвокат
Сьогодні, 21:36
 0
Над Луцьком злетіли повітряні кулі. ВІДЕО
Сьогодні, 21:31
 0
Лучанин постраждав під час протистояння з копачами бурштину
Сьогодні, 21:08
 0
У «Промені» святкуватимуть День тата. ФОТО*
Сьогодні, 20:13
 0
Медіа
відео
1/8