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Аварія у Луцьку: не розминулись Mercedes і Hyundai

Аварія у Луцьку: не розминулись Mercedes і Hyundai
У Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі двох автівок.

Інцидент трапився сьогодні, 16 червня, близько 14 години в районі вулиці Львівської, поблизу онкодиспансера, - пишуть Волинські новини.

На повороті з вул. Даньшина на Тімірязєва не поділили дорогу автомобілі Mercedes і Hyundai.

На місці події працювали патрульні.

Водій Hyundai запевняє, що їхав зі швидкістю 40 км/год, а Mercedes в нього в'їхав. Правоохоронці з'ясовують обставини пригоди. Постраждалих у результаті ДТП немає.
Аварія у Луцьку: не розминулись Mercedes і Hyundai
Аварія у Луцьку: не розминулись Mercedes і Hyundai

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Теги: аварія, Луцьк
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