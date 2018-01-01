Аварія у Луцьку: не розминулись Mercedes і Hyundai





Інцидент трапився сьогодні, 16 червня, близько 14 години в районі вулиці Львівської, поблизу онкодиспансера, - пишуть



На повороті з вул. Даньшина на Тімірязєва не поділили дорогу автомобілі Mercedes і Hyundai.



На місці події працювали патрульні.



Водій Hyundai запевняє, що їхав зі швидкістю 40 км/год, а Mercedes в нього в'їхав. Правоохоронці з'ясовують обставини пригоди. Постраждалих у результаті ДТП немає.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі двох автівок.Інцидент трапився сьогодні, 16 червня, близько 14 години в районі вулиці Львівської, поблизу онкодиспансера, - пишуть Волинські новини На повороті з вул. Даньшина на Тімірязєва не поділили дорогу автомобілі Mercedes і Hyundai.На місці події працювали патрульні.Водій Hyundai запевняє, що їхав зі швидкістю 40 км/год, а Mercedes в нього в'їхав. Правоохоронці з'ясовують обставини пригоди. Постраждалих у результаті ДТП немає.

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