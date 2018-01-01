У Луцьку причіп від Mercedes розтрощив ВАЗ з пасажирами. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 19:22
На вулиці Ківерцівській у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода: через причіп, який відчепився від Mercedes, розтрощило автомобіль ВАЗ.
Інцидент трапився у суботу, 16 червня, близько 16:00, - пише інтернет-видання Волинь24.
Відомо, що в аварії взяло участь два автомобілі - бус Mercedes і ВАЗ. Перший тягнув причіп, але з невідомих поки причин він відчепився від авто. Причіп в'їхав у ВАЗ і практично розтрощив автомобіль.
У авто було троє людей, водій та жінка з 4-річною дитиною. Усіх госпіталізували до лікарні. Водій буса не постраждав.
За попередньою інформацією, у водія ВАЗа травма голови і шиї
та перелом ноги.
Увага! Відео містить нецензурну лексику
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Інцидент трапився у суботу, 16 червня, близько 16:00, - пише інтернет-видання Волинь24.
Відомо, що в аварії взяло участь два автомобілі - бус Mercedes і ВАЗ. Перший тягнув причіп, але з невідомих поки причин він відчепився від авто. Причіп в'їхав у ВАЗ і практично розтрощив автомобіль.
У авто було троє людей, водій та жінка з 4-річною дитиною. Усіх госпіталізували до лікарні. Водій буса не постраждав.
За попередньою інформацією, у водія ВАЗа травма голови і шиї
та перелом ноги.
Увага! Відео містить нецензурну лексику
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