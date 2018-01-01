У Луцьку причіп від Mercedes розтрощив ВАЗ з пасажирами. ФОТО. ВІДЕО





Інцидент трапився у суботу, 16 червня, близько 16:00, - пише інтернет-видання



Відомо, що в аварії взяло участь два автомобілі - бус Mercedes і ВАЗ. Перший тягнув причіп, але з невідомих поки причин він відчепився від авто. Причіп в'їхав у ВАЗ і практично розтрощив автомобіль.



У авто було троє людей, водій та жінка з 4-річною дитиною. Усіх госпіталізували до лікарні. Водій буса не постраждав.



За попередньою інформацією, у водія ВАЗа травма голови і шиї

та перелом ноги.







Увага! Відео містить нецензурну лексику





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Ківерцівській у Луцьку трапилася дорожньо-транспортна пригода: через причіп, який відчепився від Mercedes, розтрощило автомобіль ВАЗ.Інцидент трапився у суботу, 16 червня, близько 16:00, - пише інтернет-видання Волинь24 Відомо, що в аварії взяло участь два автомобілі - бус Mercedes і ВАЗ. Перший тягнув причіп, але з невідомих поки причин він відчепився від авто. Причіп в'їхав у ВАЗ і практично розтрощив автомобіль.У авто було троє людей, водій та жінка з 4-річною дитиною. Усіх госпіталізували до лікарні. Водій буса не постраждав.За попередньою інформацією, у водія ВАЗа травма голови і шиїта перелом ноги.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію