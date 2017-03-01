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У Луцьку водій-порушник пропонував хабар патрульному

У Луцьку водій-порушник пропонував хабар патрульному
У Луцьку інспектор патрульної полдіції Володимир Фарамець відмовився від хабара у понад півтисячі гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар патрульної управління поліції Волині Ольга Бузулук.

Вранці Володимир Фарамець він відмовився від неправомірної вигоди від водія-порушника, фактично, свого ровесника.Сума – більше, ніж півтисячі гривень.

Але, на переконання Ольги Бузулук, справа не в грошах, а в тому, що досі є ті, хто пропонує.

"І, на щастя, з’явились ті, які відмовляються", - написала речниця патрульних.
За її словами, Володимир Фарамець має військовий досвід, несе службу чесно й сумлінно.

"Він з тих, хто не соромиться написати в себе на фб-сторінці місце роботи і може признатись в цьому публічно, спокійно дати коментар, відвідати будь-який захід. Бо за ці важкі роки є різні люди, повірте, але вони мене дивують, як мінімум. Бо, якщо ви прийшли, то, будьте добрі, відповідайте тому гідному званню поліцейського, тому офіцерському статусу, який маєте, тим надіям, які на вас покладають", - йдеться у дописі.

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Теги: патрульні, хабар, Луцьк, Володимир Фарамець
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