Історія луцьких тролейбусів: ТОП-10 маловідомих фактів
Сьогодні, 12:22
У Луцьку зібрали цікаві факти з історії розвитку міського електротранспорту.
Про це повідомляє ВолиньUA.
Тролейбуси у Луцьку вперше почали курсувати з 8 квітня 1972 року.
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Пуск першої тролейбусної лінії у Луцьку відбувся біля центрального універмагу. Після урочистостей тролейбус №1 вирушив до кінотеатру «Комсомолець», за кермом якого знаходився досвідчений водій Бондар І.В.
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Довжина першої контактної мережі становила 13,5 км, а спочатку на єдиному маршруті працювало 12-15 машин.
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Проїзд у тролейбусі коштував 4 копійки, оплата здійснювалась за допомогою каси, яка знаходилась в салоні тролейбусів.
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У 1970 році Луцьке депо отримало перших 15 тролейбусів вітчизняного виробництва «Київ-6», а через рік ще стільки ж.
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Першим директором підприємства 29 березня 1972 року було призначено Спасенка Олександра.
***
У 1973 році для освоєння нового типу тролейбусів прибуло з Чернівців три тролейбуси Шкода-9Тр №50, 65, 67, які до цього були в експлуатації. Номери залишились чернівецькі.
***
Активний йшов процес розбудови тролейбусної гілки і так уже у 1978 році відбулось відкриття нового тролейбусного маршруту, довжиною 40 кілометрів, до вулиці Львівська та прибуття перших тролейбусів нового типу – ЗіУ-682В, якими 15 років поповнювався тролейбусний парк.
***
Уже у 1980 році розпочали експлуатацію диспетчерського пункту на вулиці Карбишева та блоку допоміжних приміщень на території депо, через рік запустили корпус механізованої мийки тролейбусів.
***
У 1983 році на маршрутах міста Луцька з найбільш інтенсивним рухом стали курсувати тролейбуси для дітей. Для цього було виділено 4 нові машини ЗіУ №№108-111. А вже у 1980 році нові тролейбусні лінії з’єднали житловий 40-А квартал і район підшипникового заводу.
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Про це повідомляє ВолиньUA.
Тролейбуси у Луцьку вперше почали курсувати з 8 квітня 1972 року.
***
Пуск першої тролейбусної лінії у Луцьку відбувся біля центрального універмагу. Після урочистостей тролейбус №1 вирушив до кінотеатру «Комсомолець», за кермом якого знаходився досвідчений водій Бондар І.В.
***
Довжина першої контактної мережі становила 13,5 км, а спочатку на єдиному маршруті працювало 12-15 машин.
***
Проїзд у тролейбусі коштував 4 копійки, оплата здійснювалась за допомогою каси, яка знаходилась в салоні тролейбусів.
***
У 1970 році Луцьке депо отримало перших 15 тролейбусів вітчизняного виробництва «Київ-6», а через рік ще стільки ж.
***
Першим директором підприємства 29 березня 1972 року було призначено Спасенка Олександра.
***
У 1973 році для освоєння нового типу тролейбусів прибуло з Чернівців три тролейбуси Шкода-9Тр №50, 65, 67, які до цього були в експлуатації. Номери залишились чернівецькі.
***
Активний йшов процес розбудови тролейбусної гілки і так уже у 1978 році відбулось відкриття нового тролейбусного маршруту, довжиною 40 кілометрів, до вулиці Львівська та прибуття перших тролейбусів нового типу – ЗіУ-682В, якими 15 років поповнювався тролейбусний парк.
***
Уже у 1980 році розпочали експлуатацію диспетчерського пункту на вулиці Карбишева та блоку допоміжних приміщень на території депо, через рік запустили корпус механізованої мийки тролейбусів.
***
У 1983 році на маршрутах міста Луцька з найбільш інтенсивним рухом стали курсувати тролейбуси для дітей. Для цього було виділено 4 нові машини ЗіУ №№108-111. А вже у 1980 році нові тролейбусні лінії з’єднали житловий 40-А квартал і район підшипникового заводу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
оце все не декомунізували? Ганьба.
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