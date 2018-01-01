На Волині роми крадуть з будинків гроші та «ювелірку»

На території Волинської області почастішали факти крадіжок та шахрайств, які скоюють роми.Про це повідомляє Любешівське відділення поліції у Facebook.Так, протягом останнього місяця на території Любешівського району скоїли дві крадіжки із помешкань громадян (грошових коштів та ювелірних виробів).За інформацією поліцейських, у той час у населених пунктах жителі помічали жінок романської національності, які начебто скуповували одяг, пір’я та горіхи, а вже зовсім скоро власники домогосподарств виявляли крадіжки.Відтак, волинян просять бути пильними у спілкуванні з потенційними шахраями.