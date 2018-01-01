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На Волині роми крадуть з будинків гроші та «ювелірку»

На Волині роми крадуть з будинків гроші та «ювелірку»
На території Волинської області почастішали факти крадіжок та шахрайств, які скоюють роми.

Про це повідомляє Любешівське відділення поліції у Facebook.

Так, протягом останнього місяця на території Любешівського району скоїли дві крадіжки із помешкань громадян (грошових коштів та ювелірних виробів).

За інформацією поліцейських, у той час у населених пунктах жителі помічали жінок романської національності, які начебто скуповували одяг, пір’я та горіхи, а вже зовсім скоро власники домогосподарств виявляли крадіжки.

Відтак, волинян просять бути пильними у спілкуванні з потенційними шахраями.

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Теги: роми, крадіжки
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Коментарі 1
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Не роми ,а цигани ,інакше цю нечисть злодыйську в Украіні ніколи не називали .
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